В Селивановском районе Владимирской области расследуют загадочную гибель супругов. Тела мужчины и женщины обнаружили 27 января 2026 года в их частном доме в деревне Чертково.Погибшие — супруги 1950 и 1954 года рождения. Они жили в доме постоянно. Тревогу забили родственники: накануне пожилые люди перестали отвечать на звонки, что было для них нехарактерно.При осмотре места происшествия следователи не обнаружили видимых следов насильственной смерти. Однако окончательные выводы можно будет сделать только после завершения всех необходимых процедур.Следственный отдел по городу Муром СУ СК России по Владимирской области процессуальную проверку. В рамках расследования проведен детальный осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, опрошены свидетели и знакомые семьи, выполняются другие проверочные мероприятия.Главная задача следователей — точно установить причину смерти и обстоятельства, при которых произошла трагедия.