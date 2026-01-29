Во Владимире серьезно нарушено движение транспорта на улице Добросельской. Причина — падение опоры линии электропередач в районе дома 2Б.Движение всех видов транспорта полностью ограничено в обе стороны, в администрации.Общественный транспорт пустили в обход: теперь автобусы следуют по маршруту улица Погодина → Красносельский проезд → улица Юбилейная → Суздальский проспект.На месте работают специалисты — они приступили к ремонтно‑восстановительным работам.Горожан просят учитывать изменения при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты. О снятии ограничений сообщат дополнительно.