Владимирский хлебокомбинат столкнулся с кибератакой — неизвестные злоумышленники вывели из строя IT‑инфраструктуру предприятия. Об этом стало известно из официального ответа компании, информацию распространило издание «».
В результате атаки оказались недоступны рабочие компьютеры, серверы и сервисы электронного документооборота. Это серьезно затруднило административную работу комбината, однако на производстве хлеба инцидент не отразился — выпуск продукции идет в штатном режиме.
Пока технические эксперты не могут назвать точные сроки устранения последствий атаки.
