Мужчину подозревают в покушении на посредничество во взятке

35-летний владимирец обещал помочь поступить в юридический за 400 тысяч.Следственный комитет совместно с сотрудниками ФСБ и ФСИН возбудили уголовное дело. 35-летнего мужчину подозревают в покушении на посредничество во взятке. Он предложил устроить протекцию при поступлении во Владимирский юридический институт брату своей знакомой. За услуги мужчина попросил 400 тысяч рублей.Вечером 22 марта его задержали при получении денег от заинтересованного лица. Мужчина заключили под стражу. Расследование продолжается.