Администрация Кемеровской области сообщила об отсутствии информации об отставке губернатора региона Амана Тулеева. Как подчеркнули в пресс-службе, сейчас он проводит встречи с родственниками жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня".

Администрация Кемеровской области сообщила об отсутствии информации об отставке губернатора региона Амана Тулеева. Как подчеркнули в пресс-службе, сейчас он проводит встречи с родственниками жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня".Ранее некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что принято решение не проводить показательную отставку Тулеева после трагедии в "Зимней вишне", однако он может покинуть свой пост позже, - сообщает"Губернатор находится на рабочем месте, утром провел заседание оперативного штаба, записал видеообращение по оказанию материальной помощи, сейчас идет очередная встреча с семьями погибших. Принял пять семей, на очереди еще три, планирует встретиться со всеми", - сказал собеседник агентства.В воскресенье, 25 марта, в Кемерове произошел пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 79 человек.Вопрос о возможности отставки Тулеева ранее жители Кемерова задавали президенту РФ Владимиру Путину, в чьей компетенции находится этот вопрос. Глава государства подчеркнул, что "под камеры" и "для красного словца и на фоне трагедии" такие решения не принимаются. Он заявил, что главная задача - не "назначать" виновных, а точно определить реальных ответственных за трагедию, после чего и принимать решения.