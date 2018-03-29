По распоряжению главы Андрея Шохина

Администрация Владимира проверила лестницы и остановки.По распоряжению главы города Андрея Шохина прошел рейд по объектам, которые находятся на балансе муниципальных коммунальных предприятий. Резкие перепады температур - от небольшого плюса днем до -15 градусов ночью - приводят к наледи и гололедице на дорогах, что небезопасно для местных жителей.В инспекции рассказали, что все проверенные остановки находятся в нормативном состоянии. Понятно, что проверить за раз все 276 остановок невозможно, поэтому диспетчеры МКУ «ЦУГД» готовы принять и оперативно отреагировать на замечания и жалобы жителей.Звонки принимаются по телефону диспетчерской 47-90-94.