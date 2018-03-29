Александр Балуев стал очередным звездным гостем программы Татьяны Устиновой Мой герой. Артист признался, что был очень стеснительным, и рассказал, как, опозорившись, бросил музыкальную школу.

Александр Балуев стал очередным звездным гостем программы Татьяны Устиновой "Мой герой". Артист признался, что был очень стеснительным, и рассказал, как, опозорившись, бросил музыкальную школу.В фильмах и сериалах Александр Балуев зачастую играет мужественных, сильных, уверенных в себе мужчин. Однако в жизни, по признанию артиста, он совсем другой. В детстве Александр отличался поразительной стеснительностью. "Я был очень покладистый, очень застенчивый. Когда к нам в гости приходили папины сослуживцы, мамины подруги, я прятался под стол, либо в темный угол, мог в шкаф. Главное, чтобы меня на свет не доставали. Я любил их компании, они много говорили, обсуждали что-то, но участия во всем этом я не принимал, просто наблюдал со стороны", – рассказал Балуев.Отец будущего артиста был военным, мать работала в так называемом "почтовом ящике" – закрытом институте. Родители много времени проводили на работе, так что за Александром приглядывала старшая сестра. Она отводила его в музыкальную и общеобразовательную школы. В старших классах, по признанию Балуева, он забросил художественное образование и возненавидел фортепьяно."Я не сдал экзамен в "музыкалке", этого позора я не выдержал и ушел оттуда", – признался актер. К счастью, отец не стал настаивать на том, чтобы Александр продолжил постигать музыкальное образование.К тому же, у Балуева нашлось новое увлечение. "Лет в 15 я очень полюбил хоккей, гонять шайбу. Я обожал спорт, очень хотел быть профессиональным хоккеистом. Как и все спортсмены, читал мало, но зато много был на свежем воздухе. У меня были проблемы со здоровьем, с коленями, пришлось оставить катание. Тогда я начал читать книги, смотреть хорошее советское кино", – сообщил артист.После того, как он окончил Школу-студию МХАТ, Балуев стал ходить на пробы, но ни одну не прошел. Однажды известный режиссер сказал ему, что у него большой нос и тонкие губы, поэтому карьера в кино ему не светит. Поверив, Балуев забросил кастинги, и десять лет посвятил театру. Однако артиста все же заметили режиссеры и начали снимать в своих картинах, что обеспечило Александру Балуеву успех. Более того, актер даже успел поработать и в Голливуде.