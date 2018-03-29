Тело основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди вот уже четвертый день лежит в морге. В Сети пишут, что никто из близких так и не изъявил желание забрать труп.

Тело основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди вот уже четвертый день лежит в морге. В Сети пишут, что никто из близких так и не изъявил желание забрать труп.Судмедэксперты проводят необходимые процедуры, чтобы установить точную причину смерти. Затем, как это обычно бывает, за телом должен приехать кто-то из родственников. Но пока забрать труп Мавроди якобы никто так и не явился.Долго сотрудники морга ждать не смогут. Если близкие не явятся, главного российского воротилу 90-х ждет бесславный конец: он будет похоронен в общей могиле за счет государства, передает Telegram-канал Mash.Отметим, что по закону, тело забрать может только человек, ответственный за похороны. Бесплатно труп может находиться в морге семь дней.Напомним, что брат Сергея Мавроди отказался хоронить его в фамильном склепе на Хованском кладбище. Как писали Dni.Ru, родственник не хочет, чтобы основатель финансовой пирамиды был погребен рядом с родителями.Была названа и ориентировочная дата похорон. Предположительно, траурная церемония состоится не раньше 2 апреля: отложить ее пришлось из-за семейных дрязг.Напомним, что Сергей Мавроди скончался 25 марта. Его увезли в больницу с автобусной остановке в Москве. Финансист жаловался на слабость и боль в сердце. Спасти его не удалось.