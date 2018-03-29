Тело великого комбинатора лихих 1990-х Сергея Мавроди, который закончил свою жизнь на остановке, четвертые сутки лежит в морге: за ним никто не приходит. Ранее родной брат отказался хоронить его рядом с родителями. Если тело Мавроди никто так и не заберет, то его будут хоронить за госсчет.

"Великий комбинатор" лихих 1990-х – основатель финансовой пирамиды "МММ" — закончил свою жизнь на остановке, и вот уже четвертые сутки его тело лежит в морге. За ним никто не приходит.По предварительной версии, он умер от сердечного приступа, но пока точную причину смерти еще устанавливают.Если после окончания этой процедуры за ним так никто и не явится, то основателя "МММ" похоронят в общей могиле за счет госбюджета, пишет телеграм-канал Mash.Ранее агентство РИАМО со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что раньше 2 апреля Сергея Мавроди вряд ли похоронят.В частности, возникли сложности из-за отказа его родного брата Вячеслава, которому принадлежат права на распоряжение семейным захоронением на Хованском кладбище, хоронить Сергея Мавроди рядом с родителями.Основателю крупнейшей финансовой пирамиды, из-за которой десятки тысяч граждан России лишились своих накоплений, стало плохо на остановке общественного транспорта в Москве. Он жаловался на проблемы с сердцем. Случайный прохожий вызвал скорую, но медикам спасти Сергея Мавроди не удалось. Ему было 62 года.