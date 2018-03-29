Пожар в универмаге Санкт-Петербурга, воровка-ломбардщица из Омска. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Пожар в универмаге Санкт-Петербурга, воровка-ломбардщица из Омска. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.В Нижнем Новгороде эвакуировали детсад по улице Чаадаева после звонка озадымлении на чердаке, передает Сообщение на канал связи "112" поступило в 09:44. Сотрудники МЧС обследовализдание, но очагов с дымом и пожара не нашли. Никто не пострадал.В одном из старейшихунивермагов Санкт-Петербурга – Доме ленинградской торговли – произошел пожар, пишет Спасатели эвакуировали 60 человек, пострадавшихнет. Известно, что горело 20 квадратных метров в одном из торговых помещенийна втором этаже. В тушении пожара, которому присвоен повышенный номер сложности,принимали участие пять единиц техники и 25 человек личного состава.Сразу восемь малышей-хамелеонов родились в зоопарке Ростова-на-Дону. "Теперь посетители могут видеть не только взрослых хамелеонов, но идетенышей", – цитирует сообщение зоосада в До настоящеговремени на экспозиции находится лишь самец йеменского хамелеона возрастом двагода.В Казани больше чем на полгода частично перекроют движение для транспортапо улице Рахматуллина в центре города, передает.Его ограничат с1 апреля по 16 октября на участке от здания №18 по улице Мусы Джалиля до улицыКави Наджми. Ограничения связаны с реконструкцией объектов культурного наследияпо улице Рахматуллина.Стая бродячих собак терроризирует жителей улицы Жигулевская вТюмени, пишетПо словам местной жительницы Анастасии, животные кидаются на людей и пугают детей. По словам девушки, она обзвонила ужевсе инстанции. "Служба по отлову два раза приезжала за две недели. Походятполчаса и уезжают. Сегодня опять звоню, они говорят, что по регламенту у них даетсямесяц на отлов. И что максимум раз в неделю только могут приехать. А мы какбудем? Во двор страшно выходить", – подытожила Анастасия.Оценщицуомского ломбарда будут судить за кражу 320 тысяч из кассы, передаетВ течение двухлет женщина брала из кассы организации вверенные ей деньги и тратила по личномуусмотрению. Чтобы работодатель ничего не заподозрил, злоумышленница сделалалиповые залоговые билеты, согласно которым ею якобы были получены от клиентовювелирные изделия. Однако внесенные сведения действительности несоответствовали.Ижевчанин пытался дать взятку полицейскому за покровительство, сообщаетОбвиняемый передал стражу порядка 14тысяч рублей. Злоумышленникугрозит до восьми лет тюрьмы и штраф в размере до тридцатикратной суммы взятки.Гость связал и закрылв квартире пьяного жителя Нижнего Тагила после застолья, пишет 23-летний пострадавший со связанными руками просилпрохожих о помощи с балкона дома по ул. Строителей. Прохожие вызвали полицейских. Мужчина рассказал, что накануне вечером онпошел в магазин за спиртным и по дороге познакомился с мужчиной, которогопривел домой для распития спиртного. Утром гость связал хозяину квартиры руки,взял монитор от компьютера и, закрыв входную дверь на ключ, скрылся. В ходерозыскных мероприятий был задержан 44-летний житель Невьянска, неоднократносудимый.По информации портала , в Урюпинске двое кладбищенскихвандалов уничтожили крест на могиле. В полицию городаоб этом сообщила 59-летняя женщина. Злоумышленники сломали и похитилидеревянный крест, установленный на могиле ее матери. Правоохранители нашлиподозреваемых достаточно быстро. Ими оказались двое 19-летних местных жителей,которые уже совершали подобные действия.Как сообщает ,в Башкирии ревнивый муж искромсал перочинным ножом соперника. Трагическая история произошла 7 февраля текущего годавечером. 37-летний мужчина приехал из деревни Ибрагимово к своей бывшейвозлюбленной, которая вышла замуж за другого, и стал умолять ее вернуться кнему. 43-летний муж женщины, возмущенный таким поворотом событий. Он схватилперочинный нож и стал наносить им удары незваному гостю, а затем выставил егоза дверь. Тем временем дама сердца обоих кавалеров в ужасе сбежала из квартиры.Истекающий кровью мужчина вызвал для себя скорую помощь, которая увезла его вбольницу. Почти месяц он провел в стационаре.