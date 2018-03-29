Федор Бондарчук намерен получить более 120 миллионов рублей со Смешариков. Иск на такую сумму подан в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Федор Бондарчук намерен получить более 120 миллионов рублейсо "Смешариков". Иск на такую сумму подан в Арбитражный судСанкт-Петербурга и Ленинградской области.Детали иска пока неизвестны. Из картотеки суда следует,что ООО "ArtPicturesStudio" требует 126,8 миллиона рублей с ООО "Смешарики".Компании вместе работали над созданием популярного мультсериала.Основатели ArtPicturesStudio режиссер и актер ФедорБондарчук и Дмитрий Рудовский. Компания участвовала в создании полнометражныхмультфильмов "Смешарики. Легенда о золотом драконе" и "Смешарики.Дежавю". На эти картины Центробанк России выделял 150 миллионов рублей. ArtPicturesStudioтакже принадлежит доля международных прав на прокат мультфильма "Смешарики.Начало", который вышел на экраны в 2011 году.Заседание суда назначено на 16 апреля, сообщает . Вцентре истории с иском, предположительно, полнометражные "Смешарики.Легенда о золотом драконе" и "Дежавю". Как сообщается, "ArtPictures"выступила инвестором фильмов, а ООО "Смешарики" должны были привлечькомпанию из Австралии "Odin’s Eye Entertainment" для реализациимеждународного проката. Однако "Смешарики" нарушили своиобязательства перед международным агентом, из-за чего компания Бондарчука несмогла получить свою долю вознаграждения.Как сообщалось, режиссер Федор Бондарчук планирует съемки фильма о Федоре Конюхове. За основу будет взят рассказ известного покорителя стихий о кругосветном путешествии, которое он совершил в 2016 году. Тогда знаменитому путешественнику удалось облететь земной шар за 11 дней. Работа над картиной "Повелитель ветра" начнется в 2019 году.