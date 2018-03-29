Федор Бондарчук намерен получить более 120 миллионов рублей
со Смешариков. Иск на такую сумму подан в Арбитражный суд
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Федор Бондарчук намерен получить более 120 миллионов рублей
со "Смешариков". Иск на такую сумму подан в Арбитражный суд
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Детали иска пока неизвестны. Из картотеки суда следует,
что ООО "ArtPicturesStudio" требует 126,8 миллиона рублей с ООО "Смешарики".
Компании вместе работали над созданием популярного мультсериала.
Основатели ArtPicturesStudio режиссер и актер Федор
Бондарчук и Дмитрий Рудовский. Компания участвовала в создании полнометражных
мультфильмов "Смешарики. Легенда о золотом драконе" и "Смешарики.
Дежавю". На эти картины Центробанк России выделял 150 миллионов рублей. ArtPicturesStudio
также принадлежит доля международных прав на прокат мультфильма "Смешарики.
Начало", который вышел на экраны в 2011 году.
Заседание суда назначено на 16 апреля, сообщает . В
центре истории с иском, предположительно, полнометражные "Смешарики.
Легенда о золотом драконе" и "Дежавю". Как сообщается, "ArtPictures"
выступила инвестором фильмов, а ООО "Смешарики" должны были привлечь
компанию из Австралии "Odin’s Eye Entertainment" для реализации
международного проката. Однако "Смешарики" нарушили свои
обязательства перед международным агентом, из-за чего компания Бондарчука не
смогла получить свою долю вознаграждения.
Как сообщалось, режиссер Федор Бондарчук планирует съемки фильма о Федоре Конюхове. За основу будет взят рассказ известного покорителя стихий о кругосветном путешествии, которое он совершил в 2016 году. Тогда знаменитому путешественнику удалось облететь земной шар за 11 дней. Работа над картиной "Повелитель ветра" начнется в 2019 году.