В программе Дмитрия Борисова Пусть говорят перепутали фотографии жертв. Разозленные родственники потребовали от ведущего извинений.

В программе Дмитрия Борисова "Пусть говорят" перепуталифотографии жертв. Разозленные родственники потребовали от ведущего извинений.Эфир телепередачи был посвящен происшествию в ТЦ "Зимняявишня" в Кемерово, но в эфире также вспомнили об аналогичной трагедии в ночномбаре "Хромая лошадь" в Перми.В студию пригласили Ларису Титову. Ее 25-летняя дочь погиблав ту злополучную ночь в клубе. Пока она рассказывала свою историю, на экранепоявилась фотография молодой девушки – Юлии Титовой.Позже в Facebook жительница Сургута Наталья Тименкованаписала, что девушка, чье фото вывели на экран за спиной Ларисы Титовой, насамом деле является дочерью ее подруги Лилии Титовой. "Приглашают гостью -некую Ларису Титову, которая рассказывает историю своей 25-летней погибшейдочери. На экране показывают два раза фото девушки, которая действительнопогибла – Юли Титовой. Но это дочка Лили! Лиле позвонили полгорода, и оченьпереживали все родные, что, конечно, понятно" – сообщила сургутянка.Фактически, Борисов подставил руководство канала. И после шумихи в Сети ему пришлось публично попроситьпрощения перед всеми, чьи чувства задела эта ошибка. По его словам, женщина,присутствовавшая в эфире, действительно потеряла дочь, но редакторы перепутали фотографиииз-за одинаковых фамилий.Ведущий попросил не искать злого умысла и объяснилслучившееся объяснил "человеческим фактором", сообщает Starhit.ru. "Попросил телефон Лили для извинений. Не знаю, как Лиляотреагирует, но мне, если честно, стало легче. Великая сила соцсетей. Спасибовсем большое за репосты и поддержку", – позже написала Тименкова.