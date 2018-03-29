Популярная актриса Кристина Кузьмина откровенно рассказала о своей борьбе с раком. 38-летняя артистка, лишившаяся волос из-за страшного недуга, не намерена падать духом.

Популярная актриса Кристина Кузьмина откровенно рассказала о своей борьбе с раком. 38-летняя артистка, лишившаяся волос из-за страшного недуга, не намерена падать духом.Кристина Кузьмина призналась, что еще пять лет назад слышала от врачей неутешительный диагноз. "Я пролечилась, перенесла операцию, казалось, все прошло... А если говорить про этот случай. Второй раз, это конечно, смешанные, странные чувства. Ты не испытываешь шока. Но цепляешься за мысль, что это, возможно, ошибка. Если пять лет назад я всего до конца не понимала, то во второй раз уже знала, что такое химиотерапия... Естественно, энтузиазм на первых порах не очень-то великий. Однако это проходит, когда начинаешь лечиться", – призналась актриса.Кузьмина не стала скрывать свой диагноз и от восьмилетней дочери Агриппины-Аграфены. "Мне же пришлось остричь волосы. Я не стала рассказывать ей все подробности и процессы лечения. Первое время для нее было шоком видеть маму в таком виде. Она говорила: "Ну, мамочка, когда у тебя обратно вырастут волосы?!". Не знаю, правильно или нет говорить ребенку о раке, но дочка меня поддерживает", – сообщила Кузьмина.Кристина научилась находить плюсы в своем заболевании. "В процессе химиотерапии со мной произошло много чудесных, положительных вещей. Например, я могла есть, что захочу! Я в невероятном количестве поглощала всякую калорийную пищу, вкусности. Это было очень здорово! Ты совершенно не поправляешься. Это классно!" – заявила Кристина.Актриса старается радоваться каждому дню и мгновению. "Я действительно очень ценю жизнь, даже какие-то мелкие, бытовые вещи. Многое прощаю людям. Понимаю, что завтра может кто-то исчезнуть, меня может не стать. Мы как будто воспитаны на какой-то долгосрочный забег. И все думают: что-то хорошее впереди. Я стараюсь находить радости в каждом моменте. Бывают минуты отчаяния, но мысли о завтрашнем дне всегда берут вверх. Мне хочется многое успеть, многое сделать. У меня в голове ворох идей. Я не хочу думать ни о чем плохом. Живу себе и живу. Но если бы рядом со мной не было бы близких людей, я не справилась бы. Потому что только их любовь, забота спасли меня. Любовь творит чудеса и правит миром – это правда", – цитирует Кристину Кузьмину .