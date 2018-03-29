Британия остается в Евросоюзе. Широко разрекламированный брекзит,
похоже, сдулся. Отношения Лондона и Брюсселя внезапно потеплели после отравления
бывшего российского офицера-разведчика в Солсбери. Газ Новичок и Сергей
Скрипаль стали катализаторами объединительного процесса.
Британия остается в Евросоюзе. Широко разрекламированный брекзит,
похоже, сдулся. Отношения Лондона и Брюсселя внезапно потеплели после отравления
бывшего российского офицера-разведчика в Солсбери. Газ "Новичок" и Сергей
Скрипаль стали катализаторами объединительного процесса.
Британская The Guardian вышла сегодня с громким заголовком:
"Новичок" сплотил Европу". Действительно, многим в Старом Свете брекзит
уже кажется абсурдом. Официально до вступления в силу договоренностей о полном
выходе Великобритании из Евросоюза остается ровно год – 29 марта 2019 года соглашение
о разводе должно вступить в силу.
Но не все так просто. Неделю назад Лондон и Брюссель
заключили договоренность о том, что после формального выхода из Евросоюза Британия
еще почти два года будет оформлять болезненный развод с союзом и одновременно
сохранять все права члена ЕС, кроме права голосовать. Теперь, согласно этим
соглашениям, брекзит окончательно должен вступить в силу только в конце 2020
года.
Очевидно, что реальная причина оттягивания брекзита вовсе не
в необходимости продолжения диалога по ключевым вопросам раздела имущества,
границам и прочим проблемам. Так говорится в официальном сообщении сторон. На
самом деле, кто куда и каком статусе будет ездить можно решить за неделю на
переговорах с участием уполномоченных политиков и дипломатов. Да и вопрос о
границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия тоже не требует такого
долгого обсуждения.
Перед Лондоном и Брюсселем встала куда более серьезная
проблема – безопасность своих граждан в свете отравления в Британии сбежавшего
из России Сергея Скрипаля. Повесив это преступление на Москву, Лондон невольно
объединил вокруг себя весь Старый Свет. Как пишет The Guardian, после инцидента
в Солсбери Европа сплотилась против Москвы, поведение которой достигло нового
уровня беспринципности.
Москва нанесла удар по Британии, потому что она самая
слабая часть Европы, страна, чью изоляцию можно удобнее всего
продемонстрировать.
В этом пассаже журналиста британской влиятельной газеты чувствуется
рука Терезы Мэй. Старушка Европа от ее слов впала в ступор. Надо спасать
убегающий от нас Лондон – так, видимо, подумали в Брюсселе. Ведь в изоляции
Британия уязвима больше, чем в большой дружной компании. Спрашивается, а чего тогда
убегала из ЕС, сверкая пятками?
Удивительно, как Тереза Мэй смогла так быстро откатить
фактически на год назад и без этого подвешенную ситуацию с брекзитом. Теперь неспеша
можно начать все сначала, а там, глядишь, русские еще кого-нибудь отравят и выход
из Евросоюза вообще можно будет отменить. Чего не сделаешь ради того, чтобы не выплачивать
Брюсселю 45 миллиардов евро отступных.
Во всей этой истории есть крайне подозрительный момент – а не
было ли задумано так изначально? Ведь не зря дипломаты и политики в Москве
заявляют о том, что отравление Скрипаля и его дочери напоминает
срежиссированный спектакль. Причем, очень низкого качества и с нулевой технической
и пропагандистской составляющей.
Очевидный вопрос задают внимательные потребители информации от
официального Лондона – где отравленные Скрипаль и его дочь? Почему их не
предъявят общественности и не расскажут детали расследования. Хотя, чего там по
сути рассказывать – в день отравления прозвучали ключевые слова о том, что
виновата в этом Россия. Дальше Британия может делать что пожелает – высылать дипломатов,
подговаривать другие страны сделать тоже самое, вводить новые санкции,
придумывать "списки Скрипаля" или еще чего-нибудь в том же духе.
Вот она хваленная европейская демократия, вот они непреходящие
ценности Старого Света – презумпция невиновности и открытое расследование.
Дальше, видимо, очередь честного суда, который безо всяких доказательств признает
Россию виновной. А что не так – Тереза Мэй сказала же!
Так что Британия убивает отравлением двойного агента двух
зайцев – добивается большей изоляции России, выполняя наказ своего заокеанского
хозяина и спасает себя от разорительного брекзита. Кстати, в Туманном Альбионе
уже начинают поговаривать о втором референдуме по вопросу выхода из Евросоюза –
сторонников плебисцита, судя по данным соцопросов, с каждым месяцем становится все
больше.