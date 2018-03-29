Британия остается в Евросоюзе. Широко разрекламированный брекзит, похоже, сдулся. Отношения Лондона и Брюсселя внезапно потеплели после отравления бывшего российского офицера-разведчика в Солсбери. Газ Новичок и Сергей Скрипаль стали катализаторами объединительного процесса.

Британия остается в Евросоюзе. Широко разрекламированный брекзит,похоже, сдулся. Отношения Лондона и Брюсселя внезапно потеплели после отравлениябывшего российского офицера-разведчика в Солсбери. Газ "Новичок" и СергейСкрипаль стали катализаторами объединительного процесса.Британская The Guardian вышла сегодня с громким заголовком:"Новичок" сплотил Европу". Действительно, многим в Старом Свете брекзитуже кажется абсурдом. Официально до вступления в силу договоренностей о полномвыходе Великобритании из Евросоюза остается ровно год – 29 марта 2019 года соглашениео разводе должно вступить в силу.Но не все так просто. Неделю назад Лондон и Брюссельзаключили договоренность о том, что после формального выхода из Евросоюза Британияеще почти два года будет оформлять болезненный развод с союзом и одновременносохранять все права члена ЕС, кроме права голосовать. Теперь, согласно этимсоглашениям, брекзит окончательно должен вступить в силу только в конце 2020года.Очевидно, что реальная причина оттягивания брекзита вовсе нев необходимости продолжения диалога по ключевым вопросам раздела имущества,границам и прочим проблемам. Так говорится в официальном сообщении сторон. Насамом деле, кто куда и каком статусе будет ездить можно решить за неделю напереговорах с участием уполномоченных политиков и дипломатов. Да и вопрос огранице между Северной Ирландией и Республикой Ирландия тоже не требует такогодолгого обсуждения.Перед Лондоном и Брюсселем встала куда более серьезнаяпроблема – безопасность своих граждан в свете отравления в Британии сбежавшегоиз России Сергея Скрипаля. Повесив это преступление на Москву, Лондон невольнообъединил вокруг себя весь Старый Свет. Как пишет The Guardian, после инцидентав Солсбери Европа сплотилась против Москвы, поведение которой достигло новогоуровня беспринципности.Москва нанесла удар по Британии, потому что она самаяслабая часть Европы, страна, чью изоляцию можно удобнее всегопродемонстрировать.В этом пассаже журналиста британской влиятельной газеты чувствуетсярука Терезы Мэй. Старушка Европа от ее слов впала в ступор. Надо спасатьубегающий от нас Лондон – так, видимо, подумали в Брюсселе. Ведь в изоляцииБритания уязвима больше, чем в большой дружной компании. Спрашивается, а чего тогдаубегала из ЕС, сверкая пятками?Удивительно, как Тереза Мэй смогла так быстро откатитьфактически на год назад и без этого подвешенную ситуацию с брекзитом. Теперь неспешаможно начать все сначала, а там, глядишь, русские еще кого-нибудь отравят и выходиз Евросоюза вообще можно будет отменить. Чего не сделаешь ради того, чтобы не выплачиватьБрюсселю 45 миллиардов евро отступных.Во всей этой истории есть крайне подозрительный момент – а небыло ли задумано так изначально? Ведь не зря дипломаты и политики в Москвезаявляют о том, что отравление Скрипаля и его дочери напоминаетсрежиссированный спектакль. Причем, очень низкого качества и с нулевой техническойи пропагандистской составляющей.Очевидный вопрос задают внимательные потребители информации отофициального Лондона – где отравленные Скрипаль и его дочь? Почему их непредъявят общественности и не расскажут детали расследования. Хотя, чего там посути рассказывать – в день отравления прозвучали ключевые слова о том, чтовиновата в этом Россия. Дальше Британия может делать что пожелает – высылать дипломатов,подговаривать другие страны сделать тоже самое, вводить новые санкции,придумывать "списки Скрипаля" или еще чего-нибудь в том же духе.Вот она хваленная европейская демократия, вот они непреходящиеценности Старого Света – презумпция невиновности и открытое расследование.Дальше, видимо, очередь честного суда, который безо всяких доказательств признаетРоссию виновной. А что не так – Тереза Мэй сказала же!Так что Британия убивает отравлением двойного агента двухзайцев – добивается большей изоляции России, выполняя наказ своего заокеанскогохозяина и спасает себя от разорительного брекзита. Кстати, в Туманном Альбионеуже начинают поговаривать о втором референдуме по вопросу выхода из Евросоюза –сторонников плебисцита, судя по данным соцопросов, с каждым месяцем становится всебольше.