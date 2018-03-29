Хамовнический суд Москвы приговорил трех участников Христианского государства к двум годам колонии общего режима каждого за поджоги машин. Кроме того, православные радикалы должны будут компенсировать ущерб владельцу сгоревшей Honda (986 тысяч рублей), однако аналогичный иск от хозяина Mercedes оставлен без движения.

Хамовнический суд Москвы приговорил трех участников "Христианского государства" к двум годам колонии общего режима каждого за поджоги машин. Кроме того, православные радикалы должны будут компенсировать ущерб владельцу сгоревшей Honda (986 тысяч рублей), однако аналогичный иск от хозяина Mercedes оставлен без движения.Как сообщает РИА Новости из зала Хамовнического суда Москвы, в ходе процесса выяснилось, что это были случайные люди, не имевшие никакого отношения к фильму "Матильда" или его режиссеру Алексею Учителю. Обвинение просило для подсудимых по 2,5 года колонии общего режима. Все трое признали вину и заявили, что раскаиваются.По словам прокурора, обвиняемые "действовали на почве личной неприязни к лицам, причастных к созданию фильма "Матильда". Процесс проходил в особом порядке, так как все обвиняемые признали вину.Автомобили были подожжены у офиса адвоката, представлявшего интересы режиссера Алексея Учителя.Организация "Христианское государство — Святая Русь" получила скандальную известность после того, как разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката "Матильды".