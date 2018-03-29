Jбщий запрет на установку несъемных решеток содержался в Правилах пожарной безопасности РФ, однако в 2012 году правила были отменены приказом МЧС.

Проект протокольного поручения о запрете на установку не открывающихся решеток на окнах детских садов и школ подготовили депутаты "Справедливой России", сообщает "Интерфакс". Законодатели обращают внимание, что в случае пожара эти решетки нельзя снять и спастись через окно.Запрет на установку таких решеток был прописан в 1989 году, но в 2015-м снят.27 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил ряду комитетов подготовить комплексные предложения об изменениях законодательства в связи с пожаром в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", в результате которого погибли 64 человека.