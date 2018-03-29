Детскую площадку демонтировали. Жители сразу нескольких многоквартирных домов на улице Нижняя Дуброва остались без зоны отдыха. Сегодня горку, качели и другие игровые элементы рабочие спилили. Родители в шоке. Где теперь будет гулять детвора и почему площадка пошла под снос, узнаете из следующего материала.

29.03.2018Детскую площадку демонтировали. Жители сразу нескольких многоквартирных домов на улице Нижняя Дуброва остались без зоны отдыха. Сегодня горку, качели и другие игровые элементы рабочие спилили. Родители в шоке. Где теперь будет гулять детвора и почему площадка пошла под снос, узнаете из следующего материала.