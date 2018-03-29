В этом году исполняется 20 лет с момента присоединения России к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. У нас она более известна как Европейская конвенция по правам человека. Либеральная платформа Единой России активно работает над адаптацией правовых стандартов, заложенных этим документом, отметил глава Либеральной платформы, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В этом году исполняется 20 лет с момента присоединенияРоссии к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. У нас она болееизвестна как Европейская конвенция по правам человека. Либеральная платформа"Единой России" активно работает над адаптацией правовых стандартов,заложенных этим документом, отметил глава Либеральной платформы, председателькомитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству АндрейКлишас.В отечественной правовой системе на момент присоединения кКонвенции существовало довольно много проблемных вопросов, констатируетсенатор. После присоединения к Конвенции, отметил он, Россия начала процессинтеграции в европейское правовое проостранство, что позволило внедрить в нашейстране передовые, образцовые на тот момент стандарты защиты прав и свободчеловека.Взаимодействие России и Совета Европы – это сотрудничество,хотя и не без шероховатостей, отметил Клишас. "К примеру, не только Россиясовершенствует свою правовую систему, внедряя подходы Совета Европы,формируемые в рамках работы ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека. -Прим.Ред.) и Венецианской комиссии, – Совет Европы также, изучая российскуюпрактику регулирования, ориентируется на необходимость учета национальныхконституционных особенностей государств-членов", – конкретизировалзаконодатель. Вместе с тем, подчеркнул он, несмотря на общеевропейскийконсенсус по ряду вопросов (Россия – одна из сторон консенсуса), некоторые позицииЕСПЧ и Венецианской комиссии вызывают серьезные вопросы.По мнению сенатора, наивно полагать, что государства будутменять собственное конституционное регулирование для корректировки подходов кправу только для обеспечения внедрения позиций Совета Европы в национальныеправопорядки. "Изменяя, при этом, стабильную ценностную систему", -добавил член Совфеда.По его словам, так не делает ни одна европейская страна."Любое государство-участник Конвенции при реализации решений, предлагаемых– именно это слово используется ими – Европейским Судом, ориентируется наконкретные социальные условия в конкретный момент времени", – сказалсенатор. Он подчеркнул, что то, что может быть правильным с позицийЕвропейского Суда, способно при этом мешать обеспечению иных прав человека, вцелом отрицательно воздействуя на баланс социальных интересов в той или инойстране.В связи с этим Клишас указал на своевременность созданиянационального механизма, который позволил бы России определить порядок ивозможность исполнения решений ЕСПЧ в отечественной правовой системе, а такжеопределить пути разрешения спорных моментов, если решение не может бытьполностью исполнено.Отношения с Советом Европы развивать нужно, уверен сенатор,но это возможно лишь при условии обеспечения уважения национальнойконституционной и правовой идентичности государства, а также отсутствия всякойдискриминации в отношении Москвы в ее участии в деятельности органов СоветаЕвропы, в том числе в Парламентской ассамблеи.Клишас напомнил, что в международном праве есть принципгосударственного суверенитета, который не допускает вмешательства в дела любогогосударства и его ограничение в своей юрисдикции. Сенатор подчеркнул, чтосоответствующий базовый принцип закреплен в Уставе ООН. "Участиегосударства в международных договорах, в том числе и в Конвенции о защите правчеловека и основных свобод, априори не противопоставимо принципугосударственного суверенитета – особенно, когда международный орган, к примеру,Европейский Суд, де-факто вторгается в национальную юрисдикциюгосударства", – пояснил сенатор.По его словам, реально суверенное государство – это сильноегосударство, посему главное внимание необходимо уделять именно национальнойсистеме защиты прав и свобод человека, восстановлению прав, которые былинарушены.И международные субсидиарные органы, подчеркнул он, не должнызаменять механизмы национальной законодательной системы. В противном случае,государство отказалось бы от принципа суверенитета.Стоит отметить, что либеральная платформа "ЕдинойРоссии" активно работает над адаптацией заложенных Конвенций о защите прави свобод человека стандартов к отечественной правовой системе. Партия напостоянной основе проводит мероприятия, на которых обсуждаются главные проблемыроссийской правовой системы, включая исполнение решений Европейского суда поправам человека.