Никто не может пересмотреть условия ипотечного договора — ни в пользу кредитора, ни в пользу заемщика. Так что все выплаты будут производиться в прежнем порядке и в прежнем объеме.

Ипотека — это долгосрочный финансовый продукт, выплаты по которому могут растянуться на 10, 15 и даже на 20 лет. За это время со сложностями может столкнуться не только заемщик, но и банк, у которого за различные нарушения ЦБ может изъять лицензию. Как в такой ситуации вести себя добропорядочному клиенту?Руководитель ипотечного центра компании Est-a-Tet Алексей Новиков замечает, что в случае банкротства банка-кредитора долг будет передан в другую кредитную организацию. Иными словами, клиент будет продолжать вносить платежи уже в другой банк, но по условиям прежнего кредитного договора.При этом новый владелец права требования по кредиту по закону также не имеет права пересмотреть условия ипотечного договора. Таким образом, закон сохраняет статус-кво и для заемщика и для кредитора, а выплаты по займу выплаты будут производиться в прежнем порядке и в прежнем объеме.Есть несколько основных правил, которые должен соблюсти ипотечник, если банк, который выдавал кредит, лишился лицензии.Первое правило — необходимо дождаться уведомления о смене залогодержателя, где будут прописана информация о кредиторе со всеми новыми реквизитами. Бумага со всей необходимой информацией должна, согласно статье 382 Гражданского кодекса, прийти к клиенту не позже чем через три недели после смены залогодержателя. Правда, иногда в общей суматохе банкиалеко не всегда своевременно направляли информацию всем должникам. И здесь есть опасность, что деньги за месяц, а иногда и за два могут "зависнуть". И тогда заемщику потом придется с помощью документов доказывать, что платеж был проведен вовремя.Адвокат Олег Сухов замечает, что закон защищает интересы должника, запрещая новому кредитору предъявлять к нему повторное требование, если должник исполнил обязательство прежнему кредитору, не получив сведений о цессии. Бремя ответственности нельзя перераспределить на должникаИменно по этой причине, при отзыве лицензии у банка, необходимо связываться с той организацией, к которой перейдет управление активами данного банка и требовать новые реквизиты. Обычно о новом залогодержателе сообщается в СМИ, и в этом случае надо очень внимательно следить за развитием ситуации вокруг обанкротившегося банка.Также очень важно сохранять все квитанции — именно они помогут подтвердить осуществление платежей по кредиту.Второе правило — несмотря ни на что сохранять все необходимые кредитные документы. К ним относятся: договор, первоначальный график погашения, платежки по погашению кредита, а также договоры страхования и квитанции об оплате. В этом случае будет намного легче найти общий язык с новым кредитором.Третье правило — в самый короткий срок необходимо узнать в любом отделении нового банка-залогодержателя — какими способами возможно погашение кредита. И тогда можно оперативно выбрать наименее затратный и наиболее быстрый из них: пополнение счета через кассу, банкомат, перевод из другого банка или какой-то иной способ оплаты.Четвертое правило — надо запросить у нового банка всю информацию об остатке ссудной задолженности и последних поступивших платежах. Несмотря на высокие технологии, может произойти сбой в системе. А здесь, в случае "технической потери" платежей имея на руках данную информацию, можно легко и быстро восстановить свою хорошую кредитную историю.