Российский композитор, продюсер Максим Фадеев посвятил новый
сингл погибшим в кемеровской Зимней вишне. Трек, под говорящим названием Ангел, заставит
прослезится даже непоколебимых циников.
Российский композитор, продюсер Максим Фадеев посвятил новый
сингл погибшим в кемеровской "Зимней вишне". Трек, под говорящим названием "Ангел", заставит
прослезится даже непоколебимых циников.
Текст песни полон скорби, сожаления и боли. Продюсер как-бы намекает слушателям – этот пожар разделил жизнь некоторых людей на до и после. "Ты все равно жив и в
сердце ты моем навсегда, ты все равно жив, но так распорядилась судьба, ты все
равно жив и ангелы с тобою легко, летят высоко", – поет Фадеев.
Продюсер выложил
"Ангела" в своих социальных сетях. "Кемерово. Вечная память", – подписал он под
публикацией.
По заявлению композитора
сингл будет доступен для прослушивания бесплатно в его Instagram и "ВКонтакте".
Фадеев не планирует продавать трек через iTunes и Google Play.
Напомним, Максим Фадеев – советский и российский композитор, музыкальный продюсер, автор исполнитель, аранжировщик, режиссер и актер. Его самые известные проекты это: "Линда", "Глюк’oZa",
"SEREBRO". Также продюсер приложил руку к раскрутке Кати Лель, Наргиз Закировой,
Юлии Савичевой.
Добавим, что на
несчастье отреагировали многие российские знаменитости. Некоторые даже
отказались от гонораров ради помощи жертвам пожара. Например, Лолита Милявская
отдала собранную с пермского концерта сумму семье одного
из погибших. Анита Цой и ее близкие перечислили миллион рублей,
а певец Эмин Агаларов пожертвовал 15 миллионов рублей пострадавшим в Кемерово.
Филипп Киркоров намерен помочь 11-летнему Сереже, который потерял в пожаре
всю семью, но сам чудом остался жив.