Российский композитор, продюсер Максим Фадеев посвятил новый сингл погибшим в кемеровской Зимней вишне. Трек, под говорящим названием Ангел, заставит прослезится даже непоколебимых циников.

Российский композитор, продюсер Максим Фадеев посвятил новыйсингл погибшим в кемеровской "Зимней вишне". Трек, под говорящим названием "Ангел", заставитпрослезится даже непоколебимых циников.Текст песни полон скорби, сожаления и боли. Продюсер как-бы намекает слушателям – этот пожар разделил жизнь некоторых людей на до и после. "Ты все равно жив и всердце ты моем навсегда, ты все равно жив, но так распорядилась судьба, ты всеравно жив и ангелы с тобою легко, летят высоко", – поет Фадеев.Продюсер выложил"Ангела" в своих социальных сетях. "Кемерово. Вечная память", – подписал он подпубликацией.По заявлению композиторасингл будет доступен для прослушивания бесплатно в его Instagram и "ВКонтакте".Фадеев не планирует продавать трек через iTunes и Google Play.Напомним, Максим Фадеев – советский и российский композитор, музыкальный продюсер, автор исполнитель, аранжировщик, режиссер и актер. Его самые известные проекты это: "Линда", "Глюк’oZa","SEREBRO". Также продюсер приложил руку к раскрутке Кати Лель, Наргиз Закировой,Юлии Савичевой.Добавим, что нанесчастье отреагировали многие российские знаменитости. Некоторые дажеотказались от гонораров ради помощи жертвам пожара. Например, Лолита Милявскаяотдала собранную с пермского концерта сумму семье одногоиз погибших. Анита Цой и ее близкие перечислили миллион рублей,а певец Эмин Агаларов пожертвовал 15 миллионов рублей пострадавшим в Кемерово.Филипп Киркоров намерен помочь 11-летнему Сереже, который потерял в пожаревсю семью, но сам чудом остался жив.