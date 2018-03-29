ФСБ уточнила процедуру подключения ключей декодирования сообщений – теперь мессенджеры должны передавать их в течение 10 дней со дня получения запроса.

ФСБ уточнила процедуру подключения ключей декодирования сообщений – теперь мессенджеры должны передавать их в течение 10 дней со дня получения запроса. Документ, который вносит изменения в приказ ФСБ от 10 июля 2016 года, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Кроме того, ФСБ расширила способы отправки запросов. К имеющимся ранее заказным письмам с уведомлением о вручении добавились "технические средства связи, обеспечивающие подтверждение факта получения запроса".Летом 2017 года ФСБ направила владельцу Telegram Павлу Дурову запрос на предоставление ключей для декодирования сообщений пользователей мессенджера. Дуров требование проигнорировал. ФСБ обратилась в суд, который признал Telegram виновным в неисполнении обязательств и оштрафовал на 800 тысяч рублей.Юристы компании обратились в Верховный суд РФ с иском о признании приказа ФСБ недействительным, однако 20 марта ВС признал приказ законным и отклонил иск Telegram. В тот же день Роскомнадзор уведомил компанию о необходимости предоставить ФСБ ключи в течение 15 дней. Если Telegram не исполнит обязательства, ведомство обратится в суд с иском о блокировке мессенджера на территории России.