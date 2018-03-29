Интерес ведущих футбольных клубов Старого Света к форварду сборной Франции и Атлетико Антуану Гризманну заставил руководителей мадридского клуба озаботиться суммой отступных на случай ухода игрока. Французу предложен новый контракт, чтобы увеличить компенсацию за него.

Интерес ведущих футбольных клубов Старого Света к форварду сборной Франции и "Атлетико" Антуану Гризманну заставил руководителей мадридского клуба озаботиться суммой отступных на случай ухода игрока. Французу предложен новый контракт, чтобы увеличить компенсацию за него.Действующий контракт бомбардира составлен так, что в случае его ухода из стана "матрасников" нынешним летом, мадридисты получат лишь 100 млн евро, напоминает издание Mundo Deportivo. "Атлетико" хочет увеличить сумму отступных до 200 или даже 300 миллионов. Пока сам Гризманн не дал согласия на изменение условий.При этом руководители "Атлетико" готовы повысить и зарплату самого нападающего, которая сейчас является самой большой в команде и составляет около 14 млн евро за сезон. Действующий контракт рассчитан до лета 2022 года.Как уже сообщали 33Live.RuRu, фигура нападающего интересует как ведущие клубы чемпионата Испании (например, "Барселону"), так и команды из других ведущих футбольных держав, в частности, Англии ("Манчестер Юнайтед") и Франции ("Пари Сен-Жермен"). Также француза звали в США.