Канцлер Австрии подвергся резкой критике со стороны Берлина за
отказ от высылки российских дипломатов. Однако местные СМИ поддержали Себастьяна
Курца – заметив, что, поступив иначе, австрийский лидер оказался бы
идиотом.
Канцлер Австрии подвергся резкой критике со стороны Берлина за
отказ от высылки российских дипломатов. Однако местные СМИ поддержали Себастьяна
Курца – заметив, что, поступив иначе, австрийский лидер "оказался бы
идиотом".
Шквал критики обрушил на Себастьяна Курца немецкий
Христианско-Демократический Союз. Эксперт ХДС по внешней политике Эльмар Брок
заявил, что все страны ЕС "должны действовать совместно в высылке
дипломатов". А попытки Австрии сохранить в этой ситуации некий нейтралитет
– "абсурд".
Немецкий политик требует от Вены участия в "символическом
акте" Евросоюза, который основан на неких британских обвинениях, не
подкрепленных никакими джоказательствами, пишет австрийский Contra Magazin.
Напомним, накануне была опубликована презентация, содержащая
официальное мнение британских властей по делу Скрипаля. Главная мысль
документа, который был представлен иностранным дипломатам на брифинге в
посольстве Великобритании в Москве 22 марта, следующая: Россия "без
малейшего сомнения" виновна в отравлении экс-сотрудника ГРУ и его дочери
Юлии.
Их обнаружили 4 марта без сознания возле одного из торговых
центров в Солсбери. Утверждается, что пострадавшие находятся в больнице в
критическом состоянии, хотя Лондон не представил ни одного их снимка. Тем не
менее британские власти утверждают, что бывшего разведчика отравили
нервно-паралитическим ядом "российского происхождения" и винят в
покушении Москву. В знак "солидарности" с Великобританией более 20 стран,
включая США и Канаду, выслали со своей территории российских дипломатов.
Однако некоторые страны ЕС отказались последовать примеру
Лондона, в том числе и Австрия. И, по мнению, автора материала в австрийском
издании, Вена поступила абсолютно верно. Он не понимает, о какой солидарности
заявляют критики Курца в Берлине. "Солидарность с чем? С ложью,
подтасовками, недоказанными обвинениями? Курц был бы идиотом, если бы он так
поступил", – заключает автор статьи.
Ранее
глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что посол Великобритании в Вене пытался оказать давление на автрийские власти, требуя, чтобы они выслали российских дипломатов. Австрия заявила, что не будет следовать примеру Лондона. По мнению австрийцев, в трудные времена, наоборот, необходимо вести диалог. Министр подчеркнула, что Австрия вступала в Евросоюз в 1995 году как нейтральное государство, что было поддержано другими странами-участницами – и не намерена изменять своему статусу.