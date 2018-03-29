Канцлер Австрии подвергся резкой критике со стороны Берлина за отказ от высылки российских дипломатов. Однако местные СМИ поддержали Себастьяна Курца – заметив, что, поступив иначе, австрийский лидер оказался бы идиотом.

Канцлер Австрии подвергся резкой критике со стороны Берлина заотказ от высылки российских дипломатов. Однако местные СМИ поддержали СебастьянаКурца – заметив, что, поступив иначе, австрийский лидер "оказался быидиотом".Шквал критики обрушил на Себастьяна Курца немецкийХристианско-Демократический Союз. Эксперт ХДС по внешней политике Эльмар Брокзаявил, что все страны ЕС "должны действовать совместно в высылкедипломатов". А попытки Австрии сохранить в этой ситуации некий нейтралитет– "абсурд".Немецкий политик требует от Вены участия в "символическомакте" Евросоюза, который основан на неких британских обвинениях, неподкрепленных никакими джоказательствами, пишет австрийский Contra Magazin.Напомним, накануне была опубликована презентация, содержащаяофициальное мнение британских властей по делу Скрипаля. Главная мысльдокумента, который был представлен иностранным дипломатам на брифинге впосольстве Великобритании в Москве 22 марта, следующая: Россия "безмалейшего сомнения" виновна в отравлении экс-сотрудника ГРУ и его дочериЮлии.Их обнаружили 4 марта без сознания возле одного из торговыхцентров в Солсбери. Утверждается, что пострадавшие находятся в больнице вкритическом состоянии, хотя Лондон не представил ни одного их снимка. Тем неменее британские власти утверждают, что бывшего разведчика отравилинервно-паралитическим ядом "российского происхождения" и винят впокушении Москву. В знак "солидарности" с Великобританией более 20 стран,включая США и Канаду, выслали со своей территории российских дипломатов.Однако некоторые страны ЕС отказались последовать примеруЛондона, в том числе и Австрия. И, по мнению, автора материала в австрийскомиздании, Вена поступила абсолютно верно. Он не понимает, о какой солидарностизаявляют критики Курца в Берлине. "Солидарность с чем? С ложью,подтасовками, недоказанными обвинениями? Курц был бы идиотом, если бы он такпоступил", – заключает автор статьи.Ранееглава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что посол Великобритании в Вене пытался оказать давление на автрийские власти, требуя, чтобы они выслали российских дипломатов. Австрия заявила, что не будет следовать примеру Лондона. По мнению австрийцев, в трудные времена, наоборот, необходимо вести диалог. Министр подчеркнула, что Австрия вступала в Евросоюз в 1995 году как нейтральное государство, что было поддержано другими странами-участницами – и не намерена изменять своему статусу.