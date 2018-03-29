Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший в пожаре всю свою семью, выдвинул новую версию трагедии. По его словам, кинозалы были открыты. Мужчина записал видеообращение.

Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший в пожаре всю свою семью, выдвинул новую версию трагедии. По его словам, кинозалы были открыты. Мужчина записал видеообращение."Нам предоставили записи с камер с самого прохода в залы кинотеатра. Видно, что двери были не заперты. Люди действительно все выбегали. И остались только наши. Потому что они все были с детьми. Они промедлили", – заявил кемеровчанин.К тому моменту, как люди начали выходить из зала, весь ТЦ уже полыхал. "Пока они добрались до выхода в коридоре был густейший дым, абсолютно непроглядный. Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей", – рассказал Востриков на видео, которое опубликовал Telegram-канал LifeShot.Между тем безутешный отец требует привлечь к ответу сотрудников МЧС. "Есть вопросы к тому, как тушился пожар. Как быстро туда добрались спасители. Как быстро начали тушить. Крышу начали тушить, на сколько мне известно, через полтора часа. А сами пожарные добрались туда через 40 минут. Не были задействованы вертолетные расчеты. я прибыл к десяти часам. Все полыхало, а они тушили двумя струйками", – негодует мужчина.Самым больным для Игоря сейчас является то, что он не может забрать тела своих любимых. "Знаете, что нам сказали судмедэксперты? Нам надо ждать три недели. Три недели, чтоб установить. Вы понимаете, мы даже не можем получить своих близких, – едва не плача сказал он. -Можно было задействовать вертолетные расчеты. Людей бы уже не спасли, потому что они там уже задохнулись. Но хотя бы смогли заполучить своих близких и смогли бы их захоронить".Как писали Dni.Ru, житель Кемерово потерял при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" жену Елену, семилетнюю дочку Анну, пятилетнего сына Артема, двухлетнего сына Романа и младшую сестру Алену. Они оказались в кинозале, двери которого по неизвестной причине были заблокированы снаружи.