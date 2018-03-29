Крупнейший российский производитель бронетехники Уралвагонзавод обратился в международную палату по патентным спорам. Дело в том, что в 2016 году итальянская компания De Agostini оформила права на словосочетание Танк Т-72.

Крупнейший российский производитель бронетехники "Уралвагонзавод" обратился в международную палату по патентным спорам. Дело в том, что в 2016 году итальянская компания De Agostini оформила права на словосочетание "Танк Т-72", сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "УВЗ".Разработчик и производитель хочет вернуть себе название боевой машины. Все-таки с 1973 года из цехов уральского предприятия вышли более 30 тысяч Т-72, они служат в 21 армии мира. И имя уже легендарного танка неотделимо от "Уралвагонзавода".De Agostini – это итальянская компания, которая выпускает научно-познавательные журналы и коллекционные модели. Тематика самая разная: от минералов до современной авиации. Одно из изданий так и называется – "Танк Т-72".