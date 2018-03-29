Многие люди часто видят руки во сне. Dni.Ru выяснили, что могут означать такие грезы.

Многие люди часто видят руки во сне. Dni.Ru выяснили, что могут означать такие грезы.В подробностях данное явление изучили составители женского сонника. Например, если человек представляет свои руки во сне красивыми, то он быстро станет профессионалом и уважаемым в своем кругу. Уродливые руки являются предвестниками .Малый велесов сонник содержит другое описание. Его авторы рассматривают руки как образ, который символизирует работу и бедность. Хуже, если руки в грязи или связаны. В таком случае стоит опасаться и других жизненных трудностей.Разобрались в непростом вопросе и составители русского народного сонника. Согласно поверьям, руки – это символ действия и контакта с окружающим миром. Такие сны могут указать и на , и на некоторые неполадки с самооценкой.Другого мнения придерживался эзотерик Цветков. Он считает, что ладони – знак судьбы. Примечательно, что левая в данном случае является символом проблем и забот, а правая указывает на скорое освобождение.Составитель сонника странника пишет, что руки в целом представляют собой судьбоносную силу спящего. Если человек видит их во сне, это может говорить о приближении скандала, ущерба или даже близкого.