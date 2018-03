18-летний программист из США Робби Баррат создал нейросеть, рисующую портреты обнаженных людей. Результаты работы программы студент опубликовал в своем Твиттере. На работах машины люди напоминают, скорее, персонажей фильма ужасов, чем представителей вида homo sapiens.

сообщает CNET.Сам Баррат описал результат работы нейросети, как "сюрреалистичные капли плоти с конечностями".Here are some AI generated nude portraits I've been working on