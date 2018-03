Анна Бутурлина – одна из самых известных в стране джазовых певиц, но считает себя артисткой вне жанра. В ее творчестве абсолютно разная музыка, ее знают и дети и взрослые, ведь именно она озвучивала Эльзу в знаменитом мультике Холодное сердце.

Анна работала с такими музыкантами, как Игорь Бутман, Олег Лунстрем, сейчас выступает с Государственным симфоническим оркестром кинематографии под управлением Сергея Скрипки. 18 апреля в Московском доме музыке она представит совершенно новую программу "Джазовый акцент: два часа рока" – мировые рок-хиты в джазовой обработке. Программа охватывает целую эпоху рока от "The Beatles" до "Cinderella", "Aerosmith", "Bon Jovi", "Ugly Kid Joe" и других. Но прозвучат эти песни по-новому, в джазовых аранжировках Анны, неожиданно и смело.Анна, 18 апреля в Доме музыки состоится ваш сольный концерт, где вы исполните в джазовой обработке мировые рок-хиты. Как родилась эта идея?В школьные годы я обожала слушать зарубежный рок. Сначала слушала на виниловых пластинках, которые покупали мои родители. Потом появились записи на кассетах. В школьные годы мы с друзьями переписывали друг у друга альбомы, сходя с ума по своим кумирам. Дома я закрывалась у себя в комнате, ставила кассеты и пела в голос свои любимые песни вместе с рок-звездами. Мечтала когда-нибудь выйти на сцену и вот так же круто петь со своей рок-группой. Прошло много лет, я получила академическое музыкальное образование, потом увлеклась джазом и стала джазовой певицей. Но в глубине моего сердца любовь к хорошему року я сохранила. И вот, наконец, у меня появилась возможность реализовать свою детскую мечту. Хотя я буду петь рок-классику в джазовых аранжировках, основа, музыкальное ядро – мощное, дерзкое, взрывное – я сохраняю. Со сцены будет литься настоящий рок с джазовым саундом.Какие песни прозвучат, и как собиралась программа?Я собирала программу из своих любимых песен. Охвачена целая эпоха рока от "The Beatles” до “Ugly Kid Joe”. Например, прозвучат такие хиты как "Can't Buy Me Love” и "Cat's In the Cradle”. Мы исполним "Amazing” группы “Aerosmith”, "More Than Words” группы “Extreme” и еще много безумно красивых песен. Их знает наизусть весь мир. Но это будет моя джазовая интерпретация, поэтому песни прозвучат неожиданно и необычно – совсем не так, как мы привыкли их слышать.Джаз раньше был музыкой далеко не для всех, сейчас ситуация изменилась?Сейчас джаз слушают очень разные люди. И люди в возрасте, и молодые продвинутые меломаны, и модники, и любители ретро. Слушателей джаза можно встретить везде. Однажды я поймала такси, и водитель, молодой парень, воодушевленно рассказывал мне, как он постоянно слушает песни с моего альбома "My Favorite Songs”! И был восхищен, что познакомился со мной. Мы оба очень удивились. Но джаз всегда оставался и остается музыкой для тех, кто готов к открытиям, кто готов к работе души и к размышлениям. Джаз – музыка глубокая и самостоятельная, она не для фона.На кого вы работаете, и кто обычно ходит на ваши концерты?На моих концертах я вижу и мужчин и женщин. В основном это люди зрелые. Уверена, что было бы больше молодежи, если бы билеты были по более доступным ценам. В клубах, кстати, можно увидеть много молодых слушателей. Может, еще и потому, что обстановка в клубах более расслабленная и демократичная. В концертных залах кому-то может быть неуютно.Дети на концертах тоже бывают, слушают очень хорошо. Прибегают за автографами потом. Однажды мы организовали концерт для родителей и детей. Он назывался "Джаз для всей семьи". Принимали удивительно тепло. Всем очень понравилось. Считаю, что такой формат, когда дети наравне со взрослыми могут приходить на концерт и слушать джаз в "облегченной" версии, нужен и хорош. Я хотела бы побольше давать таких концертов. И счастлива, когда дети в зрительном зале.Вы озвучивали Эльзу из "Холодного сердца", расскажите о работе над этим проектом. Ваши дочки наверно тоже обожают эту героиню?Я в восторге от озвучивания. Попадаешь в другой мир – сказочный. Это так увлекательно, что после окончания работы жалко расставаться со своими героинями. Еще я озвучила Тиану из "Принцессы и лягушки". Сначала меня пригласили на голосовой кастинг, я записала кусочек песни и несколько реплик. Потом эту запись отправили на прослушивание за рубеж. Некоторое время я с волнением ждала. Потом позвонили и сказали, что меня утвердили на роль. Голоса героинь подбираются очень тщательно, известность или неизвестность артиста не имеет значения. Тут нужно попасть в образ. Рада, что мой голос подошел. Старшая дочка гордится мною и всем всегда рассказывает, кто я, и что я озвучила Эльзу.Вы работали со многими именитыми музыкантами, расскажите, кто произвел на вас впечатление?Я бережно храню воспоминания о выступлениях со многими моими коллегами. Каждый опыт ценен и важен. Каждый из моих партнеров по сцене чему-то меня научил (точнее, я сама учусь у каждого, с кем оказываюсь рядом). Перечислить всех будет слишком долго, но я невероятно горжусь тем, что мне выпало в жизни выступать и работать с такими мэтрами, как Георгий Гаранян, Геннадий Гладков, Александр Зацепин, Сергей Скрипка, Борис Фрумкин, Владимир Юровский, Игорь Бутман, Андрей Эшпай, Юрий Саульский, Анатолий Кролл, Даниил Крамер, Сергей Никитин, Сергей Жилин и другими прекрасными музыкантами.Конечно, сейчас самое главное – подготовка к сольному концерту, но вы человек амбициозный, наверняка уже есть планы на будущее?Я бы очень во многих сферах хотела бы реализовать себя. Например, мечтаю сняться в киноленте, мечтаю побыть радио– или телеведущей, мечтаю сыграть много ролей в театре. Уверена, что у меня бы получилось. Но вы знаете... я еще и мама двух чудеснейших девочек. И самая большая моя мечта – это вырастить их счастливыми людьми. Чтобы они нашли себя в жизни, нашли свое призвание, были окружены любовью и жили в гармонии с самими собой. Я счастлива, что я мама, это огромная часть моей жизни. В профессии я многое еще успею. Главное, не забывать почаще обнимать своих детей.