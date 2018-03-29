После 25 лет на нашем лице
начинают проявлять себя различные возрастные изменения, с промежутком примерно
в пять лет можно обнаружить в своей внешности что-то новенькое. Есть женщины,
предпочитающие копить такие изменения и решать проблемы в зрелом возрасте и
одним махом – чаще всего агрессивными косметологическими и хирургическими
процедурами, но даже они часто не могут решить вопрос красивого овала лица.
После 25 лет на нашем лице
начинают проявлять себя различные возрастные изменения, с промежутком примерно
в пять лет можно обнаружить в своей внешности что-то новенькое. Есть женщины,
предпочитающие копить такие изменения и решать проблемы в зрелом возрасте и
одним махом – чаще всего агрессивными косметологическими и хирургическими
процедурами, но даже они часто не могут решить вопрос красивого овала лица.
Сегодня овал лица и деформации,
связанные с ним начинают беспокоить молодых девушек, происходит это не случайно
– сидячая работа за компьютером, часто отсутствие должной физической
активности, "зависание" в мобильных устройствах – все это играет существенную роль в деформации
позвоночника. Неправильная осанка через мышечно-фасциальные связи напрямую
усиливает возрастные деформации лица, особенно в зоне нижней части и овала. Решать
проблему, как всегда, имеет смысл комплексно, но в любом случае и на любом
этапе полезно завести себе несколько привычек для красивой осанки, а значит и
овала лица.
Почаще вспоминайте про "косметически правильную" позу –
макушка тянется вверх, подбородок чуть приподнят, плечи расправлены и чуть
отведены назад. Совершайте в такой позе уходовые ритуалы и напоминайте себе о
ней в течение дня.
Если у вас сидячая работа, не ленитесь делать себе
самомассаж шеи и трапецевидных мышц. Достаточно простых, но долгих и основательных,
систематичных разминаний. Например, это можно сделать в перерывах в течение
рабочего дня или вечером, перед косметическими процедурами.
Обратите внимание на то, в какой позе вы работаете за
компьютером или просматриваете мобильное устройство. Сегодня "второй
подбородок" – это бич подростков, постоянно склоненная вниз голова постепенно
формирует соответствующее положение позвоночника и тканей, лишним весом и
склонностью к отекам ситуация только осложняется, но первопричина кроется в
привычке держать телефон или ноутбук. Отследите комфортное положение и
приучайте себя работать в нем.
Есть ряд не сложных упражнений для разминки мышц
шейно-плечевого и спинного отдела, выполнять которые нужно сидя на стуле по
5-10 минут в день – неплохая альтернатива "перекурам" или зависанию в интернете
на работе.
Каблуки – стройнят и удлиняют ноги, но, к сожалению, со
временем, оказывают плохую службу позвоночнику и нашему овалу лица. При любой
удобной ситуации меняйте любимые лодочки на комфортную и правильную обувь без
каблука.
В спортзале рассмотрите виды активности и занятия,
направленные на работу с мышечным каркасом спины и, формирующие здоровую
осанку, подойдут также базовые и специальные занятия йогой.
Поверьте, необратимых изменений практически не существует –
спрессованные позвонки вытягиваются, спрямления и изгибы корректируются – это
всегда вопрос вашего желания, терпения и отношения к собственному телу. Наш
организм уникальная самовосстанавливающаяся система, но лишь от вас и ваших
действий зависит то, какие команды он получает и действия совершает – направлены
они на восстановление или увядание – решать вам.