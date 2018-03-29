После 25 лет на нашем лице начинают проявлять себя различные возрастные изменения, с промежутком примерно в пять лет можно обнаружить в своей внешности что-то новенькое. Есть женщины, предпочитающие копить такие изменения и решать проблемы в зрелом возрасте и одним махом – чаще всего агрессивными косметологическими и хирургическими процедурами, но даже они часто не могут решить вопрос красивого овала лица.

После 25 лет на нашем лиценачинают проявлять себя различные возрастные изменения, с промежутком примернов пять лет можно обнаружить в своей внешности что-то новенькое. Есть женщины,предпочитающие копить такие изменения и решать проблемы в зрелом возрасте иодним махом – чаще всего агрессивными косметологическими и хирургическимипроцедурами, но даже они часто не могут решить вопрос красивого овала лица.Сегодня овал лица и деформации,связанные с ним начинают беспокоить молодых девушек, происходит это не случайно– сидячая работа за компьютером, часто отсутствие должной физическойактивности, "зависание" в мобильных устройствах – все это играет существенную роль в деформациипозвоночника. Неправильная осанка через мышечно-фасциальные связи напрямуюусиливает возрастные деформации лица, особенно в зоне нижней части и овала. Решатьпроблему, как всегда, имеет смысл комплексно, но в любом случае и на любомэтапе полезно завести себе несколько привычек для красивой осанки, а значит иовала лица.Почаще вспоминайте про "косметически правильную" позу –макушка тянется вверх, подбородок чуть приподнят, плечи расправлены и чутьотведены назад. Совершайте в такой позе уходовые ритуалы и напоминайте себе оней в течение дня.Если у вас сидячая работа, не ленитесь делать себесамомассаж шеи и трапецевидных мышц. Достаточно простых, но долгих и основательных,систематичных разминаний. Например, это можно сделать в перерывах в течениерабочего дня или вечером, перед косметическими процедурами.Обратите внимание на то, в какой позе вы работаете закомпьютером или просматриваете мобильное устройство. Сегодня "второйподбородок" – это бич подростков, постоянно склоненная вниз голова постепенноформирует соответствующее положение позвоночника и тканей, лишним весом исклонностью к отекам ситуация только осложняется, но первопричина кроется впривычке держать телефон или ноутбук. Отследите комфортное положение иприучайте себя работать в нем.Есть ряд не сложных упражнений для разминки мышцшейно-плечевого и спинного отдела, выполнять которые нужно сидя на стуле по5-10 минут в день – неплохая альтернатива "перекурам" или зависанию в интернетена работе.Каблуки – стройнят и удлиняют ноги, но, к сожалению, современем, оказывают плохую службу позвоночнику и нашему овалу лица. При любойудобной ситуации меняйте любимые лодочки на комфортную и правильную обувь безкаблука.В спортзале рассмотрите виды активности и занятия,направленные на работу с мышечным каркасом спины и, формирующие здоровуюосанку, подойдут также базовые и специальные занятия йогой.Поверьте, необратимых изменений практически не существует –спрессованные позвонки вытягиваются, спрямления и изгибы корректируются – этовсегда вопрос вашего желания, терпения и отношения к собственному телу. Нашорганизм уникальная самовосстанавливающаяся система, но лишь от вас и вашихдействий зависит то, какие команды он получает и действия совершает – направленыони на восстановление или увядание – решать вам.