Как в фильме ужасов. Сегодня автомобилисты как будто оказались на съёмке знаменитой сцены аварии с лесовозом. Грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть, растеряв груз. ДТП случилось в 8:40 утра на автодороге Владимир - Юрьев-Польский, рядом с селом Новоалександрово. По словам очевидцев, водитель большегруза не справился с управлением, когда входил в поворот.

29.03.2018Как в фильме ужасов. Сегодня автомобилисты как будто оказались на съёмке знаменитой сцены аварии с лесовозом. Грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть, растеряв груз. ДТП случилось в 8:40 утра на автодороге Владимир - Юрьев-Польский, рядом с селом Новоалександрово. По словам очевидцев, водитель большегруза не справился с управлением, когда входил в поворот. И из-за наледи на дороге его занесло. К счастью, авария закончилась не так трагично, как в известной киноленте. В происшествии пострадал только водитель: у 34-летнего мужчины ушиб плеча, ему назначено амбулаторное лечение. А вот трудности на дороге возникли. Сосновые бревна пришлось убирать с помощью крана.Михаил Маслов, инспектор регионального Управления ГИБДД: "Другим транспортным средством, с помощью подъёмной установки, осуществляется погрузка данных брёвен, для того, чтобы освободить полностью проезжую часть. Сотрудники автоинспекции до окончания всех работ проводят распорядительно-регулировочные действия".Метки: ДТП, авария, лесовоз, ГИБДД, Новоалександрово