Официальные списки пропавших без вести после пожара в ТРЦ
Зимняя вишня оказались неполными. В перечень не попали 13-14
человек, заявили кемеровские активисты.
Официальные списки пропавших без вести после пожара в ТРЦ
"Зимняя вишня" оказались неполными. В перечень не попали 13-14
человек, заявили кемеровские активисты.
Более 10 имен не были включены в официальный список тех, кто
пропал в результате трагедии в "Зимней вишне". Новый перечень уже
составлен инициативной группой кемеровчан, информацию проверяют местные власти
и Следственный комитет, сообщил журналистам активист Мирсад Керимов.
В то же время, признал Керимов, многие люди, включенные в
первоначальный перечень, уже нашлись – это также более десятка жителей региона.
"Были на рыбалке, на прогулке, телефон выключен и так далее… Сотрудники
полиции работают", – рассказал активист. По его словам, некоторые имена в
суматохе попадали в список по два-три раза.
Кемеровским активистам пришлось проверять и детские дома.
Среди жителей распространились слухи, что в "Зимней вишне" были
воспитанники этих учреждений, которых не учли ни в одном из перечней. "Все
детдома объехали, все проверили – все списки сходятся, нет таких детей", —
цитирует Керимова РИА Новости.
Заводский районный суд Кемерово арестовал накануне на два месяца пятерых фигурантов дела о трагедии в торговом центре "Зимняя вишня". Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и было много детей. Следствие установило, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.
27 марта сообщили, что обнаружены останки всех 64 погибших при пожаре, пропавших без вести нет. Четырнадцать человек, в том числе двое детей, пострадавших при пожаре, остаются в больницах.