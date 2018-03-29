Официальные списки пропавших без вести после пожара в ТРЦ Зимняя вишня оказались неполными. В перечень не попали 13-14 человек, заявили кемеровские активисты.

Официальные списки пропавших без вести после пожара в ТРЦ"Зимняя вишня" оказались неполными. В перечень не попали 13-14человек, заявили кемеровские активисты.Более 10 имен не были включены в официальный список тех, ктопропал в результате трагедии в "Зимней вишне". Новый перечень ужесоставлен инициативной группой кемеровчан, информацию проверяют местные властии Следственный комитет, сообщил журналистам активист Мирсад Керимов.В то же время, признал Керимов, многие люди, включенные впервоначальный перечень, уже нашлись – это также более десятка жителей региона."Были на рыбалке, на прогулке, телефон выключен и так далее… Сотрудникиполиции работают", – рассказал активист. По его словам, некоторые имена всуматохе попадали в список по два-три раза.Кемеровским активистам пришлось проверять и детские дома.Среди жителей распространились слухи, что в "Зимней вишне" быливоспитанники этих учреждений, которых не учли ни в одном из перечней. "Вседетдома объехали, все проверили – все списки сходятся, нет таких детей", —цитирует Керимова РИА Новости.Заводский районный суд Кемерово арестовал накануне на два месяца пятерых фигурантов дела о трагедии в торговом центре "Зимняя вишня". Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и было много детей. Следствие установило, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.27 марта сообщили, что обнаружены останки всех 64 погибших при пожаре, пропавших без вести нет. Четырнадцать человек, в том числе двое детей, пострадавших при пожаре, остаются в больницах.