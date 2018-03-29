Украина предлагает России заключить новый договор о дружбе.
По мнению Киева, соглашение должно быть основано на новых условиях.
Украина предлагает России заключить новый договор о дружбе.
По мнению Киева, соглашение должно быть основано на новых условиях.
Заключенное в середине 1990-х годов российско-украинское соглашение
о дружбе и сотрудничестве устарело. Надо заключить новый договор, на совершенно
других основаниях.
"Мы должны выйти на новый договор, который будет
предусматривать и правовые инструменты решения споров между странами. Любые
отношения с Россией должны уже строиться на совсем иных основаниях и исходить
из совсем иных реалий, чем это было в 90-х", – заявила замглавы
украинского МИДа по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в эфире местной
радиостанции "Новое время".
Заключенный в 1997 году между Россией и Украиной договор о
дружбе, сотрудничестве и партнерстве – основополагающий документ, регулирующий
отношения двух стран. Он предусматривает стратегическое партнерство "на
основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, мирного
урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая
экономические и другие способы давления", напоминает телеканал
Соглашение действует 10 лет и автоматически продлевается.
Однако МИД Украины в середине марта подготовил предложения по денонсации
договора с Россией, а также план выхода из структур СНГ. В то же время, первый
вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко заявила, что Киев не собирается
разрывать соглашение – напротив, намерен "требовать от российской стороны
выполнения всех его положений".
28 марта Украину покинули объявленные персона нон грата сотрудники российского посольства. Таким образом Киев решил продемонстрировать солидарность с Лондоном. Несколько стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада ранее приняли решение о высылке более 100 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля".
Российский МИД предупредил, что недружественный шаг не останется без ответа и пообещал устроить "партнерам" сюрприз.