Украина предлагает России заключить новый договор о дружбе. По мнению Киева, соглашение должно быть основано на новых условиях.

Украина предлагает России заключить новый договор о дружбе.По мнению Киева, соглашение должно быть основано на новых условиях.Заключенное в середине 1990-х годов российско-украинское соглашениео дружбе и сотрудничестве устарело. Надо заключить новый договор, на совершеннодругих основаниях."Мы должны выйти на новый договор, который будетпредусматривать и правовые инструменты решения споров между странами. Любыеотношения с Россией должны уже строиться на совсем иных основаниях и исходитьиз совсем иных реалий, чем это было в 90-х", – заявила замглавыукраинского МИДа по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в эфире местнойрадиостанции "Новое время".Заключенный в 1997 году между Россией и Украиной договор одружбе, сотрудничестве и партнерстве – основополагающий документ, регулирующийотношения двух стран. Он предусматривает стратегическое партнерство "наоснове принципов взаимного уважения, суверенного равенства, мирногоурегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включаяэкономические и другие способы давления", напоминает телеканалСоглашение действует 10 лет и автоматически продлевается.Однако МИД Украины в середине марта подготовил предложения по денонсациидоговора с Россией, а также план выхода из структур СНГ. В то же время, первыйвице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко заявила, что Киев не собираетсяразрывать соглашение – напротив, намерен "требовать от российской сторонывыполнения всех его положений".28 марта Украину покинули объявленные персона нон грата сотрудники российского посольства. Таким образом Киев решил продемонстрировать солидарность с Лондоном. Несколько стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада ранее приняли решение о высылке более 100 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля".Российский МИД предупредил, что недружественный шаг не останется без ответа и пообещал устроить "партнерам" сюрприз.