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<a href="http://33live.ru/novosti/29-03-2018-kto-xozyain-v-mnogokvartirnom-dome.html" target="_blank">Кто хозяин в многоквартирном доме?</a> - Подвал топит, крыша течёт. Жители улицы Стасова уже много лет просят отремонтировать кровлю и коммуникации в своём доме. С наступлением тепла в квартирах начался сезонный потоп, а по стенам пошёл грибок. Вот только управляющая компания, со слов граждан, содержать дом отказывается. Специалисты приезжают редко и только на аварии. Почему многоквартирный дом оказался брошенным, выясняла Валентина Мартынова.