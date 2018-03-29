Подвал топит, крыша течёт. Жители улицы Стасова уже много лет просят отремонтировать кровлю и коммуникации в своём доме. С наступлением тепла в квартирах начался сезонный потоп, а по стенам пошёл грибок. Вот только управляющая компания, со слов граждан, содержать дом отказывается. Специалисты приезжают редко и только на аварии. Почему многоквартирный дом оказался брошенным, выясняла Валентина Мартынова.
29.03.2018
Подвал топит, крыша течёт. Жители улицы Стасова уже много лет просят отремонтировать кровлю и коммуникации в своём доме. С наступлением тепла в квартирах начался сезонный потоп, а по стенам пошёл грибок. Вот только управляющая компания, со слов граждан, содержать дом отказывается. Специалисты приезжают редко и только на аварии. Почему многоквартирный дом оказался брошенным, выясняла Валентина Мартынова.