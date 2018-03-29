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<a href="http://33live.ru/novosti/29-03-2018-kto-zhzhyot-pokryshki-ryadom-s-mogilami.html" target="_blank">Кто жжёт покрышки рядом с могилами?</a> - Кладбище на Улыбышево накрыл чёрный едкий дым. Работники похоронных компаний бьют тревогу – рядом с усопшими неизвестные утилизируют автомобильные покрышки. Место пожарища - почти 100 квадратных метров. Кому понадобилось сооружать здесь свалку отходов, в том числе, опасных для здоровья, пыталась разобраться Татьяна Данилова.