Кладбище на Улыбышево накрыл чёрный едкий дым. Работники похоронных компаний бьют тревогу – рядом с усопшими неизвестные утилизируют автомобильные покрышки. Место пожарища - почти 100 квадратных метров. Кому понадобилось сооружать здесь свалку отходов, в том числе, опасных для здоровья, пыталась разобраться Татьяна Данилова.
29.03.2018
Кладбище на Улыбышево накрыл чёрный едкий дым. Работники похоронных компаний бьют тревогу – рядом с усопшими неизвестные утилизируют автомобильные покрышки. Место пожарища - почти 100 квадратных метров. Кому понадобилось сооружать здесь свалку отходов, в том числе, опасных для здоровья, пыталась разобраться Татьяна Данилова.