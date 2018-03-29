В эфире Первого канала
выяснилось, что внучка Брежнева Виктория Филиппова не оставила после себя даже небольшого
наследства. Гости студии заподозрили в мошенничестве давнего ее любовника
и решили выяснить, куда он дел наследство вождя.
В эфире Первого канала
выяснилось, что внучка Брежнева Виктория Филиппова не оставила после себя даже небольшого
наследства. Гости студии заподозрили в мошенничестве давнего ее любовника
и решили выяснить, куда он дел наследство вождя.
В начале года стало известно о том, что любимая внучка генерального
секретаря ЦК КПСС скончалась от онкологического заболевания. У нее осталась дочь Галина, которая на протяжении нескольких лет находилась в
психиатрической лечебнице. Теперь женщина пытается выяснить, куда делись
несметные богатства матери.
В студии присутствовал гражданский муж
Филипповой Дмитрий Бармин. Мужчина уверял, что был
без ума от Виктории и 30 лет не отходил от нее ни на шаг. Пара познакомилась, когда ему было 18, а ей 36 лет.
"В этой женщине могло многое привлечь. Такой женщины в мире
больше нет. Она была одна. Прекрасная женщина, прекрасный человек, такой набор качеств!
До сих пор удивляет этот вопрос: как два первых мужа потеряли эту
драгоценность? Для меня это удивительно. Почему этот бриллиант лежит
бесхозный?" – поделился воспоминаниями о первом впечатлении Дмитрий.
Примечательно, что за десятилетия совместной жизни пылкий
влюбленный так и не отвел даму сердца в загс и даже не думал о детях. Мужчина
оправдывает это тем, что жизнь постоянно подбрасывала им сюрпризы и проблемы.
Адвокат правнучки генсека заявила, что у Филипповой были
квартиры в центре Москвы, которые сейчас стоят баснословных денег. Она обнаружила,
что с 1998-го по 2000-й Виктория продавала имущество. Но куда делись деньги от
сделок с недвижимостью сейчас неизвестно. После обнародования этой информации
Дмитрий Бармин вдруг заявил о приятельских отношениях с Викторией именно в тот
период. Эксперты в студии были удивлены такому резкому опровержению собственных
слов мужчины.
"У нее была отрыта карточка, как у всех пенсионеров, ничего
там не было, она снимала деньги, когда приходили. Пин-код? Да, знал, а при чем
здесь доверенность?" – пытался оправдаться мужчина.
Галина не понимает, оставила ли ее мама завещание, так как
знала о своем недуге, и было ли у нее имущество. Дмитрий сказал, что не в курсе,
оставляла ли возлюбленная какие-либо бумаги.
"Дим, если остались документы, касающиеся меня, может,
диплом, медицинские документы, фото, которые тебе не дороги, где есть я, мама,
кто-то еще... Если можно, ты бы эти бумажечки передал, для этого адвокат не
нужен", – сказала Галина.