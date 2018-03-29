В эфире Первого канала выяснилось, что внучка Брежнева Виктория Филиппова не оставила после себя даже небольшого наследства. Гости студии заподозрили в мошенничестве давнего ее любовника и решили выяснить, куда он дел наследство вождя.

В эфире Первого каналавыяснилось, что внучка Брежнева Виктория Филиппова не оставила после себя даже небольшогонаследства. Гости студии заподозрили в мошенничестве давнего ее любовникаи решили выяснить, куда он дел наследство вождя.В начале года стало известно о том, что любимая внучка генеральногосекретаря ЦК КПСС скончалась от онкологического заболевания. У нее осталась дочь Галина, которая на протяжении нескольких лет находилась впсихиатрической лечебнице. Теперь женщина пытается выяснить, куда делисьнесметные богатства матери.В студии присутствовал гражданский мужФилипповой Дмитрий Бармин. Мужчина уверял, что былбез ума от Виктории и 30 лет не отходил от нее ни на шаг. Пара познакомилась, когда ему было 18, а ей 36 лет."В этой женщине могло многое привлечь. Такой женщины в миребольше нет. Она была одна. Прекрасная женщина, прекрасный человек, такой набор качеств!До сих пор удивляет этот вопрос: как два первых мужа потеряли этудрагоценность? Для меня это удивительно. Почему этот бриллиант лежитбесхозный?" – поделился воспоминаниями о первом впечатлении Дмитрий.Примечательно, что за десятилетия совместной жизни пылкийвлюбленный так и не отвел даму сердца в загс и даже не думал о детях. Мужчинаоправдывает это тем, что жизнь постоянно подбрасывала им сюрпризы и проблемы.Адвокат правнучки генсека заявила, что у Филипповой быликвартиры в центре Москвы, которые сейчас стоят баснословных денег. Она обнаружила,что с 1998-го по 2000-й Виктория продавала имущество. Но куда делись деньги отсделок с недвижимостью сейчас неизвестно. После обнародования этой информацииДмитрий Бармин вдруг заявил о приятельских отношениях с Викторией именно в тотпериод. Эксперты в студии были удивлены такому резкому опровержению собственныхслов мужчины."У нее была отрыта карточка, как у всех пенсионеров, ничеготам не было, она снимала деньги, когда приходили. Пин-код? Да, знал, а при чемздесь доверенность?" – пытался оправдаться мужчина.Галина не понимает, оставила ли ее мама завещание, так какзнала о своем недуге, и было ли у нее имущество. Дмитрий сказал, что не в курсе,оставляла ли возлюбленная какие-либо бумаги."Дим, если остались документы, касающиеся меня, может,диплом, медицинские документы, фото, которые тебе не дороги, где есть я, мама,кто-то еще... Если можно, ты бы эти бумажечки передал, для этого адвокат ненужен", – сказала Галина.