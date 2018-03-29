Вдохновляют собственным примером. Во Владимире открылась выставка работ учителей изобразительного искусства, а также педагогов дополнительного образования. Они не только воспитывают молодое поколение будущих художников, но и сами занимаются творчеством. В экспозиции представлены живописные и графические работы, валяние из шерсти, бижутерия, вышивка. Секретами вдохновения владимирские педагоги поделились с моими коллегами.

29.03.2018Вдохновляют собственным примером. Во Владимире открылась выставка работ учителей изобразительного искусства, а также педагогов дополнительного образования. Они не только воспитывают молодое поколение будущих художников, но и сами занимаются творчеством. В экспозиции представлены живописные и графические работы, валяние из шерсти, бижутерия, вышивка. Секретами вдохновения владимирские педагоги поделились с моими коллегами.