В основу проектирования умных кварталов реновации лягут принципы навигации, принятые в Петербурге и Париже, рассказал в эфире радиостанции Говорит Москва главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Для меня умные кварталы и умные города — это Питер и Париж, где тебе все понятно в плане навигации. Именно такое планирование мы ставим во главу проектирования кварталов для реновации, чтобы создать новую городскую среду", - пояснил он.Кузнецов также рассказал, что конструктивизм станет основой архитектуры кварталов реновации, в которых сохранились памятники этого стиля. "Мы хотим найти своеобразный "Конструктивизм 2.0", - пояснил он, отметив, что в районах, где сохранились памятники конструктивизма, вполне закономерно создавать новую застройку, связанную с этим стилем, поскольку так сохраняется "память места". "В других районах имеет смысл привязываться к чему-то другому", – добавил главный архитектор.Он подчеркнул, что в проектах реновации предусмотрено сохранение, а не снос существующих памятников конструктивизма или других стилей.Московский опыт по реализации программы реновации жилья заинтересовал чиновников из Германии и Турции, сообщил Кузнецов. Эти страны также столкнулись с проблемой устаревания жилого фонда и необходимостью его реновации. "Это благополучные страны с сильной строительной индустрией. Тем более отрадно, что наш опыт вызывает у них интерес. В первую очередь, их внимание привлекает выстраивание организационного процесса программы", — пояснил главный архитектор.Он отметил, что необходимость реконструкции массового жилого фонда характерна для всех крупных мегаполисов.