Американский сотовый оператор Verizon рассчитывает возродить линейку устройств под легендарным брендом Palm, который пользоваться очень высокой популярностью в 1990-х. Релиз нового аппарата, преемника Pilot и Pre, ожидается во второй половине этого года, сообщает Android Police со ссылкой на осведомленный источник.

Американский сотовый оператор Verizon рассчитывает возродить линейку устройств под легендарным брендом Palm, который пользоваться очень высокой популярностью в 1990-х. Релиз нового аппарата, преемника Pilot и Pre, ожидается во второй половине этого года, сообщает Android Police со ссылкой на осведомленный источник.Напомним, что марка Palm была приобретена Hewlett-Packard в 2010 году. В 2015-м её выкупила китайская фирма TCL. Этой же компании с недавнего времени принадлежат права на выпуск смартфонов под брендом BlackBerry.Информации о новом смартфоне крайне мало. Полагают, что работать устройства будут на Android, поскольку webOS, которую Palm изначально разрабатывала для своих продуктов, теперь принадлежит компании LG.Стратегия по воскрешению некогда востребованных на рынке брендов может принести TCL свои плоды. Тактика сработала, например, для HMD Global, владеющей правами на бренд Nokia. В прошлом году китайцы перевыпустили классический кнопочный телефон финской марки, начав продажи Nokia 3310, а на MWC в феврале представили переосмысленный слайдер Nokia 8110, знакомый по фильму "Матрица". Если в начале 2017-го HMD продавала не более 100 тысяч телефонов Nokia, то к IV кварталу — уже 4,4 миллиона (данные Counterpoint Research).∎Разработчики легендарного КПК Psion создали смартфон-ноутбук читайте такжеВ последнее время на рынок возвращаются и другие забытые бренды. В январе, например, несколько бывших инженеров компании Psion выпустили осовремененную версию клавиатурного КПК Psion 5mx, вышедшего в 1999 году. Облик их нового устройства вдохновлен дизайном легендарного "наладонника": Gemini представляет собой смартфон с физической QWERTY-клавиатурой, который может складываться пополам.