Российский легкоатлет Сергей Шубенков попал в число участников третьего этапа Бриллиантовой лиги, который пройдет в американском Юджине 25-26 мая. Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики выступит на турнире в нейтральном статусе.

Российский легкоатлет Сергей Шубенков попал в число участников третьего этапа "Бриллиантовой лиги", который пройдет в американском Юджине 25-26 мая. Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики выступит на турнире в нейтральном статусе.Помимо Сергея Шубенкова, в соревнованиях по бегу на 110 метров с барьерами примут участие американцы Овен Меррит и Девон Аллен, ямайцы Арис Маклеод и Роналд Леви, испанец Орландо Ортега, француз Димитри Баску и англичанин Эндрю Поцци, сообщает ТАСС.В настоящий момент Шубенков не получил допуск для участия в международных соревнованиях от IAAF.Напомним, что "Бриллиантовая лига" проводится уже в девятый раз. Турнир состоит из 14 этапов. Победитель "Бриллиантовой лиги" получает солидный денежный приз.