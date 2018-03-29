Биатлонист Александр Логинов стал первым в индивидуальной гонке на 20 километров на проходящем в Ханты-Мансийске чемпионате России. Он показал лучшее время – 51 минута 03,4 секунды. На четырех огневых рубежах Логинов допустил три промаха, что не помешала ему завоевать золото.

Биатлонист Александр Логинов стал первым в индивидуальной гонке на 20 километров на проходящем в Ханты-Мансийске чемпионате России. Он показал лучшее время – 51 минута 03,4 секунды. На четырех огневых рубежах Логинов допустил три промаха, что не помешала ему завоевать золото.Серебро досталось Евгению Гараничеву, который уступил лидеру 1,3 секунды. При этом он промахнулся дважды. Третье место занял Алексей Волков, допустивший лишь один промах. Его отставание от времени победителя составило 41, 4 секунды.Ранее в Ханты-Мансийске чемпионкой России в индивидуальной гонке у женщин стала Анастасия Егорова.