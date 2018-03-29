Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с чемпионами и призерами зимних Олимпийских и Паралимпийских игр. Он посоветовал атлетам всегда держать под рукой кусок сала и черный хлеб, потому что питание для спортсменов – вопрос номер один.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с чемпионами и призерами зимних Олимпийских и Паралимпийских игр. Он посоветовал атлетам всегда держать под рукой кусок сала и черный хлеб, потому что "питание для спортсменов – вопрос номер один"."Вот сало — это самый лучший белорусский допинг, — цитирует главу Белоруссии агентство "Интерфакс". – Сало вам надо держать на этапах Кубка мира в холодильнике, нормальный кусок сала, чтобы вы могли после старта, забега, тяжелой тренировки кусок сала и черного белорусского хлеба съесть, а не пончики и мороженое".На встрече президента соседнего государства с чемпионами Игр-2018 в Пхенчхане обсуждались нюансы подготовки белорусских атлетов, анализировалось их выступление на крупнейших стартах четырехлетия и других соревнованиях, рассматривались различные предложения по улучшению условий для тренировок, закупке и производству необходимого инвентаря.