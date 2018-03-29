29 марта 2018, Владимир. Инженерный центр (ИЦ) «Теплосфера» выбрал цифровую платформу M2M от компании «МегаФон» для постоянного мониторинга работы своих тепловых систем и оперативного устранения аварийных ситуаций.

29 марта 2018, Владимир. Инженерный центр (ИЦ) «Теплосфера» выбрал цифровую платформу M2M от компании «МегаФон» для постоянного мониторинга работы своих тепловых систем и оперативного устранения аварийных ситуаций.ИЦ «Теплосфера» занимается проектированием, строительством, монтажом и обслуживанием тепловых установок. Компания контролирует работоспособность более 300 промышленных котельных по Владимирской области, то есть теплоснабжение более 50 тысяч домохозяйств зависит от оперативного реагирования организации на любое изменение в работе котлов. Для мониторинга этих объектов выбрана услуга M2M- (machine-to-machine) от компании «МегаФон».«M2M-мониторинг» позволяет удаленно контролировать работоспособность оборудования, предотвращать внештатные ситуации и следить за перерасходом ресурсов. Платформа предоставляет возможность через смс корректировать эксплуатационные настройки и производить первоначальную оценку возникающих ошибок в работе теплового оборудования.«Наши объекты расположены на всей территории Владимирской области и за ее пределами. С помощью M2M-мониторинга МегаФон мы можем оперативно реагировать на изменения, которые происходят даже в самых удаленных котельных, тем самым, не допуская серьезных аварий и простоев в работе. Компании важно оставаться для наших клиентов гарантом качества и надежности»,комментирует генеральный директор ООО «Теплосфера-сервис» (структура ИЦ «Теплосервис») Николай Помелов.По словам руководителя по развитию корпоративного бизнеса Владимирского отделения «МегаФон» Елены Серопаховой, МегаФон принимает активное участие в программе развития российской цифровой экономики и уже сейчас внедряет комплексные решения для цифровизации городского управления, инфраструктуры, ЖКХ.«Мы высоко оцениваем перспективы применения m2m-технологий, как одного из компонентов «умного города» для мониторинга важнейших объектов инфраструктуры. Основная задача этого решения - оптимальное распределение ресурсов и обеспечение безопасности на объектах»,сказала она.