Фристайлист Максим Буров смог завоевать золотые медали в лыжной акробатике на проходящем в Кемеровской области чемпионате России. Напомним, что он является победителем общего зачета Кубка мира-2017/18. Второе место российского первенства досталось его брату – Илье Бурову.

Фристайлист Максим Буров смог завоевать золотые медали в лыжной акробатике на проходящем в Кемеровской области чемпионате России. Напомним, что он является победителем общего зачета Кубка мира-2017/18. Второе место российского первенства досталось его брату – Илье Бурову.Тройку призеров в лыжной акробатике замкнул Кирилл Самородов. У женщин в этой дисциплине золото завоевала Любовь Никитина. Второй оказалась Анастасия Прыткова. Обладательницей бронзовой медали стала Софья Алексеева, сообщает РИА Новости.