Сотрудники Следственного комитета пытаются выяснить, что же стало причиной страшного пожара в торговом центре Зимняя вишня. Не исключено, что к произошедшему причастны подростки, которые нередко устраивали там настоящие дебоши.

Сотрудники Следственного комитета пытаются выяснить, что же стало причиной страшного пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Не исключено, что к произошедшему причастны подростки, которые нередко устраивали там настоящие дебоши.Об одном из таких случаев рассказал билетный контролер кинотеатра. Сотрудники торгового центра были вынуждены обратиться в полицию из-за таинственного "мальчика с бородой".Молодой человек якобы устроил дебош в "Зимней вишне". Произошло это за неделю до пожара. Прибывшие на место происшествия полицейские не смогли наказать нарушителя: ему выписали только штраф.Не исключено, что молодые люди решили отомстить, устроив поджог. По крайней мере следователи пока не исключили эту версию, передает Telegram-канал Mash.Материал дополняется