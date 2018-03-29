Популярный актер Максим Матвеев опубликовал фотографию, на которой запечатлел рисунок своего пятилетнего сына Андрея. Однако не все оценили кадр по достоинству.

Популярный актер Максим Матвеев опубликовал фотографию, на которой запечатлел рисунок своего пятилетнего сына Андрея. Однако не все оценили кадр по достоинству.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Матвеев порадовал многочисленных подписчиков новой публикацией. Популярный артист выложил фотографию, на которой запечатлен с рисунком своего пятилетнего сына Андрея, которого ему подарила супруга, актриса Елизавета Боярская."Дети – это смысл жизни...Вот так меня представляет сын!!😜💪🏽 И не поспоришь... "Устами младенца..." как говорится... Берегите друг друга и всем хорошего дня!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написал рядом с фото Матвеев.Многочисленные подписчики умилились и рассыпались в комплиментах. "Супер папа!!!", "Одно лицо", "Бицуха" бомба", "Он в Вас видит сильного мужчину – защитника для себя и всей семьи...", "Это прекрасно!)", "Берегите эти шедевры, это самые дорогие картины в мире, рисунки вашего малыша!", "Интересный рисунок ) ушки не нарисовал – считает, что Вы его не слышите )))", – проанализировали изображение малыша внимательные пользователи Сети.Однако нашлись и те подписчики, кто разглядел в рисунке нечто интимное. "мне одной кажется этот рисунок несколько... эээ... неприличным??", "Очень такой познавательный рисунок... есть что рассмотреть", "Там ниже что? Он вас голым рисует?)", "Ребенок зрит в корень!!!!" – высказались поклонники.Напомним, что Елизавета Боярская родила сына в начале апреля 2012 года. Малыш весом 3,6 килограмма и ростом 55 сантиметров появился на свет в одном из роддомов Санкт-Петербурга. Супруг Лизы поехал в клинику вместе с ней и не отходил от жены до самого появления ребенка на свет. Как говорят медики, Максим Матвеев вел себя бесстрашно, а когда взял новорожденного на руки, был просто счастлив