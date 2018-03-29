В последние году жизни актриса и певица Людмила Гурченко тесно общалась с молодым стилистом и фотохудожником Асланом Ахмадовым. Я в него влюблена... Он знаешь меня как обнимает?, – хвасталась дива. Он помогал ей в создании ее ярких образов для таких фильмов как Пестрые сумерки, Марковна – перезагрузка, Я – легенда. За короткое время было накоплено большое количество материала: отсняты сотни фотографий, видео. Большинство из них никто не видел.

В последние году жизни актриса и певица Людмила Гурченко тесно общалась с молодым стилистом и фотохудожником Асланом Ахмадовым. "Я в него влюблена... Он знаешь меня как обнимает?", – хвасталась дива. Он помогал ей в создании ее ярких образов для таких фильмов как "Пестрые сумерки", "Марковна – перезагрузка", "Я – легенда". За короткое время было накоплено большое количество материала: отсняты сотни фотографий, видео. Большинство из них никто не видел."Когда ты очень близко и часто общаешься с человеком такого необъятного масштаба личности как Людмила Марковна Гурченко, то сначала испытываешь перед ним трепет, просто от степени его величия. Тебе кажется, что ты говоришь с живым памятником. Причем сам он для этого ничего может и не делать – за него уже все сделало его творчество, так сильно на тебя повлиявшее. Однако, через какое-то, очень непродолжительное время, ты начинаешь видеть обычного человека, со всеми особенностями его характера", – рассказал Ахмадов."Узнавая Люсю, ее человеческие качества, помимо ее бесспорного выдающегося актерского и музыкального дарования, я увидел неподдельно честного, часто во вред себе, очень ранимого, искреннего и доброго человека. Люся – так называли ее самые близкие люди, умела быть другом. Преданным, настоящим". – продолжает фотохудожник. Несколько лет назад он представлял неизвестные широкой публике снимки актрисы на выставке, теперь же собрал их в книге "Моя Люся", презентация которой состоится в Москве не будущей неделе.Любопытная деталь: именно Ахмадов делал гримировал мертвую Гурченко. Якобы, такова была ее последняя воля.Писали, что накануне церемонии прощания он приехал в морг, чтобы сделать артистке прическу и голливудский макияж. "У нас есть специальный человек, который гримирует умерших, но родственники Людмилы Марковны сказали, что сделают это сами", – пояснили тогда журналистам сотрудники печального дома.