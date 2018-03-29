Россия пообещала серьезный ответ Западу на высылку дипломатов. Меры будут зеркальными, но не только, предупредил глава МИД Сергей Лавров.

Россия пообещала серьезный ответ Западу на высылкудипломатов. Меры будут зеркальными, но не только, предупредил глава МИД СергейЛавров.Глава российской дипломатии рассказал, что ответные меры надействия Запада по делу об отравлении двойного агента Сергея Скрипаля будутзеркальными, но не только. Это значит, что Москва готовит не просто симметричный ответ, а нечто большее – настоящую бомбу для Запада.Американский посол Джон Хантсман был сегодня, 29 мартаприглашен в российский МИД, где ему изложили содержание ответных мер вотношении США. Хантсману передана нота протеста по поводу возмутительных инеобоснованных требований американских властей.Известно, что 58 сотрудников посольства в Москве и дваработника Генконсульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата. Крометого, Москва закрывает консульство в Северной столице, сообщает RT.Эти меры стали ответом на высылку 60 российских дипломатовиз США и закрытие генконсульства в Сиэтле в связи с делом Скрипаля, которое,как считают в Москве, является срежиссированным спектаклем. До этого Британия выслала23-х российских дипломатов, обвинив Кремль в отравлении экс-сотрудника ГРУ. НоЛондон решил на это не останавливаться: Тереза Мэй уже обсуждает с членамисвоего кабинета новые санкции против России. Речь идет о запрет на продажуРоссией ее суверенных долговых бумаг на фондовом рынке Лондона.Британия получила широкую поддержку: в знак с солидарности вКанаде и странах Европы персонами нон грата были объявлены в общей сложностиболее 130 российских дипработников.Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия былинайдены 4 марта в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии.Полиция заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим газом"Новичок". Никаких доказательств Лондон до сих пор не предоставил,также, впрочем, как и фотографий отравленных, находящихся в больнице.