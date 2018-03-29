Член Совета Федерации Людмила Нарусова заявила, что стыдится
прошлого Ксении Собчак. Женщина признает себя косвенно виноватой в подмоченном имидже дочери.
Член Совета Федерации Людмила Нарусова заявила, что стыдится
прошлого Ксении Собчак. Женщина признает себя косвенно виноватой в подмоченном имидже дочери.
В Интервью популярной радиостанции политик рассказала, что "пару раз" ей было неловко за поведение Ксении в программах "Блондинка в
шоколаде" и "Дом-2". Материальное положение заставило пойти на сделку с
совестью и закрывать глаза на выходки дочери в эфире. "Я понимала, что я не могу ее
обеспечить так, как обеспечивает ее эта работа. Что эта работа, эта роль, эта
функция", – призналась сенатор.
Нарусова откровенно заявила, что Ксения после смерти отца была вынуждена согласиться играть глупую блондинку. "Именно потому, что Собчак не оставил ни
приватизированного заводика, ни газовой трубы, ни нефти. И мы остались вдвоем,
она понимала, что ей надо зарабатывать деньги", – оправдалась политик.
Мать Собчак уверена, что первые профессиональные
шаги Ксюши были ошибкой. Конечно, решение связаться с миром шоу-бизнеса
позволило заработать денег, но теперь дочь навсегда застряла в образе скандальной избалованной
дурехи. "Понимаете, если бы она начала
свою карьеру с роли Надежды Константиновны Крупской, которая едет за женихом в
Шушинское, у нее, наверное, судьбы бы сложилась иначе. И не было бы этого
шпыняния. Но это – роль, она играла роль", – убеждала слушателей "Эха Москвы" родственница телеведущей.
Также Член Совфеда повинилась, что могла бы поспособствовать Собчак и, используя
обширные связи в правительстве, найти тепленькое место для дочери. Но, по
каким-то причинам, она этого делать не стала.
"Я могла бы тогда попросить и Путина пристроить ее куда-нибудь … с красным
дипломом МГИМО.... Она выбрала путь сама… Шоу-бизнес, ее
пригласили туда, она прошла кастинги... Уж конечно не ее вина, что в
шоу-бизнесе зарплаты больше, чем у шахтеров", – заявила Нарусова.
В любом случае политик поддерживает
дочь. Женщина, считает, что зрителям пора избавится от стереотипного восприятия
действительности и взглянуть на Ксению Собчак под другим углом. "Меня поражает
как мы, даже вот молодые люди, не могут избавиться от такого дремучего
махрового советского менталитета", – подытожила мать телеведущей.