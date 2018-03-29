Член Совета Федерации Людмила Нарусова заявила, что стыдится прошлого Ксении Собчак. Женщина признает себя косвенно виноватой в подмоченном имидже дочери.

Член Совета Федерации Людмила Нарусова заявила, что стыдитсяпрошлого Ксении Собчак. Женщина признает себя косвенно виноватой в подмоченном имидже дочери.В Интервью популярной радиостанции политик рассказала, что "пару раз" ей было неловко за поведение Ксении в программах "Блондинка вшоколаде" и "Дом-2". Материальное положение заставило пойти на сделку ссовестью и закрывать глаза на выходки дочери в эфире. "Я понимала, что я не могу ееобеспечить так, как обеспечивает ее эта работа. Что эта работа, эта роль, этафункция", – призналась сенатор.Нарусова откровенно заявила, что Ксения после смерти отца была вынуждена согласиться играть глупую блондинку. "Именно потому, что Собчак не оставил ниприватизированного заводика, ни газовой трубы, ни нефти. И мы остались вдвоем,она понимала, что ей надо зарабатывать деньги", – оправдалась политик.Мать Собчак уверена, что первые профессиональныешаги Ксюши были ошибкой. Конечно, решение связаться с миром шоу-бизнесапозволило заработать денег, но теперь дочь навсегда застряла в образе скандальной избалованнойдурехи. "Понимаете, если бы она началасвою карьеру с роли Надежды Константиновны Крупской, которая едет за женихом вШушинское, у нее, наверное, судьбы бы сложилась иначе. И не было бы этогошпыняния. Но это – роль, она играла роль", – убеждала слушателей "Эха Москвы" родственница телеведущей.Также Член Совфеда повинилась, что могла бы поспособствовать Собчак и, используяобширные связи в правительстве, найти тепленькое место для дочери. Но, покаким-то причинам, она этого делать не стала."Я могла бы тогда попросить и Путина пристроить ее куда-нибудь … с краснымдипломом МГИМО.... Она выбрала путь сама… Шоу-бизнес, еепригласили туда, она прошла кастинги... Уж конечно не ее вина, что вшоу-бизнесе зарплаты больше, чем у шахтеров", – заявила Нарусова.В любом случае политик поддерживаетдочь. Женщина, считает, что зрителям пора избавится от стереотипного восприятиядействительности и взглянуть на Ксению Собчак под другим углом. "Меня поражаеткак мы, даже вот молодые люди, не могут избавиться от такого дремучегомахрового советского менталитета", – подытожила мать телеведущей.