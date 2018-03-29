На iOS вышло приложение Chatwatch, позволяющее отслеживать активность контактов в WhatsApp. Новая программа, например, может узнать, как часто друзья открывают мессенджер, сколько проводят там времени и даже когда ложатся спать.

На iOS вышло приложение Chatwatch, позволяющее отслеживать активность контактов в WhatsApp. Новая программа, например, может узнать, как часто друзья открывают мессенджер, сколько проводят там времени и даже когда ложатся спать.Более того, Chatwatch способна сопоставить время, когда два контакта вышли в WhatsApp, и попробовать угадать, общались ли они друг с другом (например, если оба находились в онлайне утром на протяжении пяти минут). Также программа может подсчитать, как много времени пользователь проводит в приложении, и как часто открывает мессенджер за день.Как отмечает Lifehacker, новая программа абсолютно легальна: она строит предположения, задействуя общедоступную функцию статуса и некоторые возможности искусственного интеллекта. При этом работает она даже при выключенной настройке Last Seen ("Время посещения").”Сооснователь WhatsApp призвал к бойкоту Facebook читайте такжеПриложение небесплатно: за возможность шпионить за двумя контактами в течение недели разработчики просят $1,99. Также следует иметь в виду, что администрация WhatsApp может в любое время перекрыть Chatwatch доступ к своим данным.