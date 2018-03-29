Виталина Цымбалюк-Романовская потерпела новое поражение. Мосгорсуд признал законным арест средств бывшей жены Армена Джигарханяна.

Виталина Цымбалюк-Романовская потерпела новое поражение. Мосгорсуд признал законным арест средств бывшей жены Армена Джигарханяна.Мосгорсуд отклонил жалобу Виталины Цымбалюк-Романовской на выемку из банковской ячейки миллиона рублей в рамках дела о незаконном публичном распространении личных сведений."Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", – приводит решение судьи Екатерины Цвелевой РИА Новости.Адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова в ходе рассмотрения жалобы заявила, что выемка денег из ячейки была произведена незаконно, а санкция статьи, по которой обвиняют Виталину, предполагает арест средств на сумму не более 200 тысяч рублей. Однако, по словам прокурора, разрешение на выемку было дано законно, а само решение суда не вызывает вопросов и обоснованно. После процесса Широкова заявила, что подаст кассационную жалобу на решение Мосгорсуда.Напомним, Черемушкинский суд наложил обеспечительный арест на квартиру Виталины Цымбалюк-Романовской на Молодогвардейской улице. Это решение было принято в рамках расследования уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни в связи с появившимися в СМИ видеозаписями. на которых запечатлен Армен Джигарханян, сделанными скрытой камерой. Также был изъят миллион рублей, который принадлежит бывшей жене актера.Как ранее писали Dni.ru, 31 января Армен Джигарханян официально стал холостяком. По словам его адвоката Евгения Парфенова, актер был очень рад. А вот Виталина Цымбалюк-Романовская, как он отметил, была категорически против развода